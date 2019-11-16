Законопроект 2233 повертає ручне управління цінами в електроенергетиці – експерт

Ухвалення законопроекту про внесення змін до закону "Про ринок електроенергії" (№2233) означатиме відмову України від ринкової моделі в електроенергетиці і повернення до ручного управління тарифами. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в коментарі журналісту.

"Якщо цей закон буде прийнятий, це буде означати, що Україна відмовляється, по суті, від впровадження ринкової моделі і переходить на ручне, можна сказати, управління цінами, яке було до цього. Це, я думаю, погана новина і для інвесторів, і взагалі для економіки України. Це буде означати, що якісь певні сили мають вплив на призначення і встановлення тарифів ", – пояснив Омельченко.

Експерт зазначив, що надання регулятору можливості встановлювати цінові обмеження (price caps) на ринку до 2023 року, яка зафіксована в законопроекті 2233, не передбачає методології їх визначення. Фактично це означає довільне встановлення тарифів на електроенергію, що, на його думку, стане поганим сигналом для ринку.

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"Незрозуміла методологія, за якою будуть визначатися дані прайс-кепи. Законопроект, якщо він вже встановлює прайс-кепи, він повинен орієнтуватися і включати в себе методологію, яким чином ці прайс-кепи будуть встановлюватися. В іншому ж випадку вони можуть встановлюватися довільно і таким чином, що передбачити їх складно буде. Тому це погані сигнали для ринку ", – сказав Омельченко.

Нагадаємо, 12 листопада Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект "Про внесення змін до закону" Про ринок електроенергії "(№2233). На думку народного депутата України Михайла Бондаря, цей законопроект скасовує реформу ринку електроенергії і порушує євроінтеграційні зобов'язання України.

Раніше експерт "Українського інституту майбутнього" Андріан Прокіп заявив, що втручання держави в регулювання цін на оптовому ринку електричної енергії стане поганим сигналом для інвесторів. На його думку, нинішні законодавчі ініціативи від провладних депутатів про зміни в сфері енергетики фактично повертають країну до практики ручного регулювання ринку електроенергії.

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