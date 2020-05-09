Головна Новини
9 травня • оновлено в 13:59
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

У "Слузі народу" заявили про розкол з приводу законопроєкту про ПриватБанк

2.6т
Читати матеріал російською

Перший заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко заявив, що законопроєкт про ПриватБанк ухвалять у цілому в середу, 13 травня. При цьому єдності всередині фракції з цього приводу немає.

Про це Корнієнко сказав увечері в п'ятницю в ефірі телеканалу "Інтер", повідомив "Інтерфакс-Україна". "За банківський закон вистачає голосів у залі", – сказав Корнієнко.

Законопроєкт про ПриватБанк

Законопроєкт про ПриватБанк

Нагадаємо, завдання документа – на законодавчому рівні унеможливити повернення націоналізованого "Привату" колишнім власникам. Його ухвалення – одна з головних вимог МВФ, від якої залежить надання Україні фінансової допомоги.

Корнієнко сказав, що перше читання й ухвалення особливої процедури щодо нових змін у регламент для другого читання законопроєкту "зібрали достатню кількість голосів, із запасом, близько 250". Для ухвалення законопроєкту необхідно мінімум 226 голосів "за".

При цьому заступник голови фракції зазначив, що не всі депутати монобільшості підтримують цей законопроєкт. Далі він додав, що в середу "буде поставлено крапку в цій історії".

Також він прогнозує, що "опоненти спробують внести постанови, які блокують підписання законопроєкту", проте міжнародні партнери України сприймуть лише факт результативного голосування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фінансовий комітет Верховної Ради затвердив скорочену таблицю поправок до законопроєкту про банки, який унеможливлює повернення ПриватБанку колишнім власникам.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "націоналізація ПриватБанку" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
націоналізація ПриватБанку
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
4
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Принятие этого закона откроет путь к захвату всей банковской системы Украины иностранными банками. Об этом писал Обоз в начале месяца.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Економіка Ринки та компанії

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 14 710.

    Вилікувалися: 2909. Померли: 375.

  • У світі захворіли вже 4 мільйони осіб, загинули – більш 276 тисяч.

  • Епіцентр пандемії в Україні змістився – на Львівщині терміново зібрали штаб.

  • Медики уточнили ранній симптом коронавірусу: з'являється на третій день.

  • Вмирають від COVID-19 в два рази частіше: дослідження вказали на основну групу ризику.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги