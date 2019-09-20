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20 вересня • оновлено в 19:03
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Захистять від контрафакту і "піратів": монобільшість у Раді ухвалила важливий для споживачів закон

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Верховна Рада ухвалила законопроект №1230, який покликаний захистити покупців від підробок. Він визначає такі поняття, як "контрафакт" і "піратські товари".

Документ на засіданні в п'ятницю, 20 вересня, підтримали 255 народних депутатів. Ці зміни будуть внесені до Митного кодексу.

Захистять від контрафакту і "піратів": монобільшість у Раді ухвалила важливий для споживачів закон

Захистять від контрафакту і "піратів": монобільшість у Раді ухвалила важливий для споживачів закон

Згідно із законопроектом, контрафактними товарами є:

  • товари, на яких міститься позначення, яке є тотожним або схожим зі справжнім товарним знаком;

  • товари, виготовлені з порушенням права інтелектуальної власності на географічне позначення;

  • будь-які пакувальні матеріали (в тому числі упаковки, етикетки, наклейки, брошури, інструкції з експлуатації, гарантії тощо), якщо вони виготовлені з порушенням права інтелектуальної власності на торговельну марку або географічне позначення.

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Також законодавці дали визначення, що таке піратські товари.

"Це товари, в яких використані об’єкти авторського права і/або суміжних прав або об’єкти права інтелектуальної власності на промисловий зразок та які являють собою або містять копії, зроблені без згоди правовласника авторського права і суміжних прав або права інтелектуальної власності на промисловий зразок чи особи, уповноваженої таким правовласником у країні виробництва", – йдеться в законопроекті.

Також в законпроект прописано, в яких випадках можна знищувати підроблені товари. При цьому зазначено, що відшкодовувати витрати, пов'язані зі зберіганням і знищенням підробок, повинен їх правовласник.

Захистять від контрафакту і "піратів": монобільшість у Раді ухвалила важливий для споживачів закон

Як повідомляв OBOZREVATEL, монобільшість у Верховній Раді України лише за кілька днів роботи прийняла цілий ряд кардинальних нововведень. Фізосіб-підприємців (ФОП) зобов'яжуть встановлювати обладнання для обліку операцій, вантажні автомобілі почнуть зважувати автоматично, а депутатів – прослуховувати без дозволу.

Верховна Рада в четвер, 29 серпня, на першому засіданні нової сесії схвалила законопроект про зняття депутатської недоторканності.

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Тема
Реформи Зеленського
Місце
Україна
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