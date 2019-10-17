Зеленський підписав закони про обов'язкові РРО та кешбек

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, в якому зажадав від Кабміну розробити закон про дворічний мораторій на перевірку ФОП. Також він підписав закони про РРО та кешбек.

Про це йдеться в указі №761/2019 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення сприятливих умов для діяльності фізичних осіб – підприємців", який у четвер, 17 жовтня опубліковано на сайті глави держави.

"Підприємницька" рада і мораторій

Згідно з оприлюдненим документом, Кабмін має забезпечити створення Координаційної ради з питань розвитку малого і середнього підприємництва із залученням до його роботи представників громадських організацій, що представляють інтереси малого бізнесу.

У двотижневий термін з участю Ради повинні бути розроблені і внесені на розгляд парламенту законопроекти, спрямовані на лібералізацію умов і критеріїв віднесення фізосіб-підприємців до першої групи спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, зокрема шляхом встановлення більшого розміру граничного обсягу їх доходу протягом календарного року, надання їм права використовувати працю найманих осіб, а також розширення переліку видів діяльності, які можуть здійснювати такі суб'єкти господарювання.

Також повинен бути підготовлений законопроект про введення дворічного мораторію на проведення перевірок ФОП (крім тих, що здійснюють високорентабельні види діяльності з істотними ризиками ухилення від оподаткування) щодо дотримання ними порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій та пом'якшення відповідальності цих осіб за порушення ними порядку подання до контролюючих органів звітності, пов'язаної із застосуванням РРО.

Крім того повинні бути вжиті необхідні заходи для забезпечення прозорих і необтяжливих процедур реєстрації розрахункових операцій при реалізації товарів і послуг через Інтернет і проведення роз'яснення про порядок застосування таких процедур. З 1 січня 2020 року має бути забезпечена можливість тестування платниками податків при здійсненні розрахункових операцій безкоштовного програмного рішення для використання такими платниками програмних РРО.

Подписал законы об РРО и кешбеке

Також Зеленський підписав закони "Про внесення змін до закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг", які парламент прийняв 20 вересня 2019.

"Вони спрямовані на захист легального бізнесу від недобросовісної конкуренції, висновок з тіньового обороту частки готівкових розрахунків, "сірого" товару, поліпшення ефективності податкового адміністрування та державного контролю над розрахунковими операціями. Реалізація положень документів сприятиме підвищенню загального рівня податкової культури та захисту споживачів за рахунок поетапного розширення фіскалізації розрахункових операцій та впровадження інноваційних технологічних рішень у вигляді програмних реєстраторів розрахункових операц й як альтернативи класичним РРО", – йдеться в повідомленні.

Так, функцію програмного РРО зможе виконувати будь-який пристрій (комп'ютер, планшет, смартфон), на який встановлено відповідне програмне забезпечення. При цьому Державна податкова служба України повинна забезпечити програмним рішенням для використання суб'єктом господарювання програмного РРО безкоштовно, а реєстрація програмного РРО буде здійснюватися через електронний кабінет.

Щоб стимулювати споживачів отримувати чеки, законами пропонується ввести з 1 жовтня 2020 р так званий механізм кешбек, який передбачає можливість здійснення компенсації покупцеві (споживачеві) 100% вартості придбаних товарів (робіт, послуг) за рахунок частини штрафних санкцій за порушення вимог щодо РРО, що застосовуються за його скаргою.

Крім того, з 1 січня 2021 підвищується з 1,5 млн грн до 2,5 млн грн максимальний поріг річного доходу фізичної особи - підприємця на спрощеній системі оподаткування, який може належати до II групи платників єдиного податку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський виступив з ініціативою введення мораторію на проведення перевірок фізичних осіб-підприємців, крім категорії "ризикових", терміном на 2 роки.

3 жовтня стало відомо, що в податковому комітеті Верховної Ради пропонують заборонити фізособам-підприємцям (ФОП) надавати послуги. Вести бізнес вони зможуть тільки займаючись торгівлею або виробництвом.

На наступний день голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що його скандальну заяву про ідею заборонити ФОП надавати послуги, неправильно зрозуміли.

Президент України Володимир Зеленський підтримав Кабмін в боротьбі з ухиленням від податків за допомогою фізосіб-підприємців (ФОП).

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram