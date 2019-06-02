Заборона на постачання бензину з Росії: чим відповість Україна

Україна у відповідь на введення Росією обмежень на постачання нафтопродуктів повинна вжити заходів щодо витіснення російського палива зі свого ринку.

Про це заявив в ефірі ObozTV директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн. За його словами, є два способи диверсифікації ринку, щоб злізти з російської "нафтової голки".

"Перший спосіб – нарощування переробки нафти на наших заводах. Наприклад, найпотужніший завод "Укртатнафта" у Кременчуці завантажений навіть не на 30% в останні роки. Там є потенціал для збільшення виробництва", – сказав Куюн.

"Другий спосіб – це імпорт морем. У нас є порти, а на морі є нелімітована кількість нафтопродуктів. Вони трохи дорожче, ніж з Росії та Білорусі, але це не критично. Ми говоримо про 1-1,5 грн за літр", – зазначив він.

За оцінками експерта, частка вітчизняних нафтопродуктів на українському ринку становить близько 15%.

"Перспектива збільшення видобутку нафти досить обмежена. Це може бути 25% за 5-6 років, але радикально наростити видобуток неможливо. Тому нам потрібні комплексні заходи. Наприклад, використання природного газу метану в якості моторного палива... Треба приймати кілька заходів, щоб отримати бажаний результат", – пояснив він.

Куюн також пояснив, що чекає на Україну з 1 червня, коли російські компанії почнуть ввозити нафту і нафтопродукти тільки за спеціальними дозволами.

"Зараз очікування нормальні. Постачальники кажуть, що дозволи на постачання є... З 1 червня не буде жодних сюрпризів. Поки що на ринку дуже великі запаси всіх марок палива, скрапленого газу, дизпалива. Тому я думаю, що не варто панікувати, сьогодні-завтра буде все відомо і вже точно можна буде говорити, як буде розвиватися ситуація", – уклав експерт.

atr.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія оголосила про заборону на експорт до України з 1 червня нафти і нафтопродуктів. Таким чином РФ відреагувала на розширення Кабінетом міністрів України переліку російських товарів, щодо яких діє заборона на імпорт.

Після цього російські компанії "Роснефть" і "Лукойл" запросили в уряду РФ спеціальні дозволи на ввезення нафтопродуктів в Україну.

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