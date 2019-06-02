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/Ринки та компанії

Заборона на постачання бензину з Росії: чим відповість Україна

2.1тЧитати матеріал російською

Україна у відповідь на введення Росією обмежень на постачання нафтопродуктів повинна вжити заходів щодо витіснення російського палива зі свого ринку.

Про це заявив в ефірі ObozTV директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн. За його словами, є два способи диверсифікації ринку, щоб злізти з російської "нафтової голки".

"Перший спосіб – нарощування переробки нафти на наших заводах. Наприклад, найпотужніший завод "Укртатнафта" у Кременчуці завантажений навіть не на 30% в останні роки. Там є потенціал для збільшення виробництва", – сказав Куюн.

"Другий спосіб – це імпорт морем. У нас є порти, а на морі є нелімітована кількість нафтопродуктів. Вони трохи дорожче, ніж з Росії та Білорусі, але це не критично. Ми говоримо про 1-1,5 грн за літр", – зазначив він.

За оцінками експерта, частка вітчизняних нафтопродуктів на українському ринку становить близько 15%.

"Перспектива збільшення видобутку нафти досить обмежена. Це може бути 25% за 5-6 років, але радикально наростити видобуток неможливо. Тому нам потрібні комплексні заходи. Наприклад, використання природного газу метану в якості моторного палива... Треба приймати кілька заходів, щоб отримати бажаний результат", – пояснив він.

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Куюн також пояснив, що чекає на Україну з 1 червня, коли російські компанії почнуть ввозити нафту і нафтопродукти тільки за спеціальними дозволами.

"Зараз очікування нормальні. Постачальники кажуть, що дозволи на постачання є... З 1 червня не буде жодних сюрпризів. Поки що на ринку дуже великі запаси всіх марок палива, скрапленого газу, дизпалива. Тому я думаю, що не варто панікувати, сьогодні-завтра буде все відомо і вже точно можна буде говорити, як буде розвиватися ситуація", – уклав експерт.

Заборона на постачання бензину з Росії: чим відповість Україна

atr.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія оголосила про заборону на експорт до України з 1 червня нафти і нафтопродуктів. Таким чином РФ відреагувала на розширення Кабінетом міністрів України переліку російських товарів, щодо яких діє заборона на імпорт.

Після цього російські компанії "Роснефть" і "Лукойл" запросили в уряду РФ спеціальні дозволи на ввезення нафтопродуктів в Україну.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVБензин в Україні
Особа
Сергій Куюн
Місце
Україна
Теги
нафтабензинсанкции
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Чем ответит? Шаровары обдристает от ярости и гимну спивать будет.
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Вы уже реверсеый газ, "дешевле", покупаете. Теперь ещё и бензин будете. Тупая нация
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Не пойму я вас хохлов, что вам не жилось то спокойно, что вы все делитесь, неужели мы лучше вас жили ,или вы хуже???...мы вам лучшие заводы, города и фабрики построили, лучшие заказы на них разместили, на Севере каждый второй руководитель с украинской фамилией ,города ,метро ,улицы в честь вас называли, какие замечательные артисты и сериалы снимали вместе и за всё это вы нас отблагодарили- москаляку на гіляку! ???? ....низкий вам поклон.....
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