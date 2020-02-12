Забирають гроші! Родичі убитих терористів "ДНР" поскаржилися на ФСБ

Сім'ї поранених і вбитих російських найманців, які під виглядом "ополченців" воювали на Донбасі, заявили, що співробітники ФСБ розкрадають допомогу, яку потайки обіцяв платити Кремль.

Про це свідчить пост, залишений в співтоваристві ВКонтакте "Свердловск - ты должен знать", на який звернув увагу блогер Анатолій Штірліц. А трохи раніше терорист "ДНР" Руслан Ушаков "Вухо" поскаржився в мережі, що став непотрібним окупантам після того, як отримав поранення.

"Ось така історія виходить: за закритим законом на кожного 200-ого або 300-ого ополченця належить компенсація, пільги для дітей загиблих під час вступу до університетів в Росії і ще там різна допомога, а за фактом ж нічого не доб'єшся! Цим всім завідують в Ростові фсбешники. Вони бабло виділяють сюди на корпус, і це мільйони, а тут бабки губляться. Самі здогадуєтеся куди!", – поскаржилися родичі вбитих терористів.

"Хроніки" громадянської "війни або як в дирляндіі кидають на виплати сім'ї ліквідованих орків", – підсумував блогер.

Терористи "ДНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "ДНР" на білбордах розмістили фотографію хлопчика, який нібито народився на окупованій території і щасливий цьому. Однак хлопчик виявився не "ДНРовським", а австралійським.

Переважна більшість жителів захопленого терористами Донецька зізналися, що за останній рік їх життя стало гірше.

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