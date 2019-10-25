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25 жовтня • оновлено в 16:56
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Заарештували акції дочки "Газпрому": "Нафтогаз" домігся великої перемоги в суді

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Окружний суд Амстердама за заявою "Нафтогазу" дав дозвіл на арешт акцій компанії South Stream Transport BV. Це дочірня компанія "Газпрому".

"22 жовтня 2019 року Окружний суд Амстердаму задовольнив вимогу НАК "Нафтогаз України" про арешт з 23 жовтня 2019 року 100% акцій дочірньої компанії ПАТ "Газпром" – South Stream Transport B.V", – повідомили на сайті "Нафтогазу".

Як повідомили у пресслужбі української компанії, цей випадок пов'язаний з рішенням Стокгольмського арбітражу, за яким "Газпром" зобов'язали сплатити "Нафтогазу" борг у розмірі $2,56 млрд з відсотками.

"Станом на сьогодні "Газпром" відмовляється виплачувати цей борг та вже вдався до заходів, метою яких є запобігання примусовому виконанню арбітражного рішення, в тому числі – передачі активів, таких як акції SouthStream Transport B.V., у володіння інших суб’єктів господарювання. Саме тому "Нафтогаз" ініціював окремий судовий процес в Окружному суді Амстердаму, де доводив неправомірність дій Газпрому щодо переміщення акцій South Stream Transport B.V. своїй дочірній компанії. Тепер акції South Stream Transport B.V. арештовані", – пояснили у "Нафтогазі".

Заарештували акції дочки 'Газпрому': 'Нафтогаз' домігся великої перемоги в суді

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Тема
Стокгольмське рішення по газу
Місце
Нідерланди
Теги
НАК "Нафтогаз" Газпром
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a alexeyon
a alexeyon
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