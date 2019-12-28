За вказівкою Зеленського в Україні масово закривають нелегальні АЗС: в СБУ розкрили деталі

СБУ у межах понад 20 кримінальних проваджень припинили діяльність майже 300 нелегальних автомобільних заправних комплексів у всіх регіонах України.

Як повідомила пресслужба відомства, під час спецоперації, яка проводилась на виконання доручення Президента України, підрозділи обласних управлінь СБУ провели перевірки суб’єктів господарювання, що реалізують небезпечні для життя та здоров’я громадян паливно-мастильні матеріали.

"Оперативники та слідчі спецслужби задокументували, що комплекси функціонували із порушенням вимог чинного законодавства. Їх діяльність становила підвищену небезпеку для оточуючих та призводила до масштабного недоотримання коштів місцевими бюджетами. За попередніми оцінками експертів, лише за два роки сума несплачених державі податків перевищила 10 мільярдів гривень" , – сказано в повідомленні.

Фахівці почали демонтаж незаконних конструкцій. Операція здійснюється під процесуальним керівництвом ГПУ із залученням фахівців ДСНС і представників керівництва місцевих територіальних громад. Триває досудове слідство.

В Україні масово закривають нелегальні АЗС ssu.gov.ua

В Україні масово закривають нелегальні АЗС ssu.gov.ua

В Україні масово закривають нелегальні АЗС ssu.gov.ua

В Україні масово закривають нелегальні АЗС ssu.gov.ua

В Україні масово закривають нелегальні АЗС ssu.gov.ua

В Україні масово закривають нелегальні АЗС ssu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що всі автозаправні станції в Україні будуть працювати за ліцензіями або будуть закриті.

Перед цим президент Володимир Зеленський також зустрівся з власниками автозаправних станцій і закликав їх знизити ціни на бензин і дизельне паливо через різке зміцнення курсу гривні. У підсумку в лічені дні ціни істотно впали.

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