Глава російського "Газпрому" Олексій Міллер 12 років тому обіцяв, що його компанія стане найбільшою у світі з капіталізацією $1 трлн. Але відтоді російський монополіст лише подешевшав у 6 разів.

Про це нагадала російська правозахисниця Олена Попова у Twitter.

"12 років тому Міллер заявив, що протягом 7-8 років "Газпром" стане найбільшою в світі акціонерною компанією з капіталізацією $1 трлн. Тоді "Газпром" коштував $360 млрд, а зараз у 6 разів менше – $63 млрд. Міллер продовжує очолювати "Газпром" і отримує за це 101 млн рублів на місяць (приблизно 39,5 млн грн, – Ред.)", – написала Попова.

Міллера спіймали на неправдивій обіцянці про "Газпром" Twitter Олени Попової

Попова навела інші дані про "Газпром" – порівняла його вартість із вартістю онлайн-кінотеатру Netflix. За 12 років Netflix став дорожче у 110 разів.

Липень 2008 року:

"Газпром" – $286 млрд;

Netflix – $2 млрд;

Липень 2020 року:

Netflix – $224 млрд;

Газпром – $67 млрд.

Міллера спіймали на неправдивій обіцянці про "Газпром" Twitter Олени Попової

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що пандемія коронавируса і ціни на нафту завадили економіці зробити ривок.

Доходи Росії від продажу золота вперше в її історії перевищили надходження від експорту газу.

Середня ціна експорту газу "Газпрому" в травні 2020 року знизилася до $94 за тисячу кубометрів, що є нижчою за вартість беззбиткових поставок в Європу.