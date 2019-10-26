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26 жовтня • оновлено в 15:45
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З обігу вивели дрібні монети: скільки їх вже забрали в українців

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Нацбанк України вилучив майже 10 млн штук дрібних монет номіналом 1, 2 і 5 копійок з моменту припинення їх обігу.

Про це в НБУ повідомили у коментарі "Громадському". "За період з 01.10.2019 року по 23.10.2019 року включно з обігу вилучено майже 10 млн штук вищезазначених монет", – повідомили в НБУ.

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Водночас там зазначили, що більшість дрібних монет все ще залишається на руках у українців. Всього в обігу перебуває близько 5,71 млрд монет дрібних номіналів, з яких найбільше – номіналом 1 копійка. Їх у українців 2,43 млрд штук.

З обігу вивели дрібні монети: скільки їх вже забрали в українців

Як повідомляв OBOZREVATEL, з вівторка, 1 жовтня, в Україні з обороту вивели дрібні монети – номіналом 1, 2 і 5 копійок. Магазини їх більше не приймають, але дрібні гроші ще протягом року можна обміняти в будь-якому банку.

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Місце
Україна
Тег
НБУ
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