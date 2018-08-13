З кінця березня з України виїхали понад 400 тис. заробітчан - Ukrainianpeopleleaks

Починаючи з кінця березня 2018 року, з України на заробітки за кордон вже виїхало понад 400 тисяч трудових мігрантів.
Таку жахливу статистику оприлюднив ресурс ukrainianpeopleleaks.com, який спеціалізується на онлайн-підрахунку громадян, які виїхали за межі країни.
Назва цієї платформи дещо нагадує назву WikiLeaks - міжнародної некомерційної організації, що публікує секретну інформацію з анонімних джерел.
Згідно з лічильником Ukrainianpeopleleaks, кожну хвилину з України виїжджає два заробітчанина.
Зазначимо, що в алгоритм обчислень були закладені цифри, озвучені головою українського МЗС Павлом Клімкіним. За його даними, щомісяця з України на заробітки виїжджає 100 тисяч людей.
Що стосується Мінсоцполітики, то там провели більш масштабні і страхітливі підрахунки і заявили, що трудова міграція вже встигла торкнутися 9 мільйонів українців.
Нагадаємо, Ukrainianpeopleleaks також попереджала, що головним наслідком міграції є скорочення населення України. Адже, за словами міністра соціальної політики Андрія Реви, зараз через роботу за кордоном Україну остаточно залишили 3,2 млн людей.
У свою чергу, Міжнародна організація праці встановила, що більшість українців із вищою освітою їдуть до Польщі, Чехії, Словаччини та влаштовуються на роботу на фабрики і поля. Там 39,2% мігрантів виконують елементарну роботу, 24,7% - займаються ремеслом, 16,5% - працюють у сфері продажів і послуг. Однак кожна з цих категорій заробляє набагато менше, ніж місцеве населення.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 30 липня кількість українських трудових мігрантів за підрахунками ukrainianpeopleleaks становила 377,9 тисяч осіб.
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