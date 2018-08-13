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З кінця березня з України виїхали понад 400 тис. заробітчан - Ukrainianpeopleleaks

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Починаючи з кінця березня 2018 року, з України на заробітки за кордон вже виїхало понад 400 тисяч трудових мігрантів.

Таку жахливу статистику оприлюднив ресурс ukrainianpeopleleaks.com, який спеціалізується на онлайн-підрахунку громадян, які виїхали за межі країни.

Назва цієї платформи дещо нагадує назву WikiLeaks - міжнародної некомерційної організації, що публікує секретну інформацію з анонімних джерел.

Згідно з лічильником Ukrainianpeopleleaks, кожну хвилину з України виїжджає два заробітчанина.

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Зазначимо, що в алгоритм обчислень були закладені цифри, озвучені головою українського МЗС Павлом Клімкіним. За його даними, щомісяця з України на заробітки виїжджає 100 тисяч людей.

Що стосується Мінсоцполітики, то там провели більш масштабні і страхітливі підрахунки і заявили, що трудова міграція вже встигла торкнутися 9 мільйонів українців.

Нагадаємо, Ukrainianpeopleleaks також попереджала, що головним наслідком міграції є скорочення населення України. Адже, за словами міністра соціальної політики Андрія Реви, зараз через роботу за кордоном Україну остаточно залишили 3,2 млн людей.

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У свою чергу, Міжнародна організація праці встановила, що більшість українців із вищою освітою їдуть до Польщі, Чехії, Словаччини та влаштовуються на роботу на фабрики і поля. Там 39,2% мігрантів виконують елементарну роботу, 24,7% - займаються ремеслом, 16,5% - працюють у сфері продажів і послуг. Однак кожна з цих категорій заробляє набагато менше, ніж місцеве населення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 30 липня кількість українських трудових мігрантів за підрахунками ukrainianpeopleleaks становила 377,9 тисяч осіб.

Читайте всі новини по темі "Трудова міграція з України" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Трудова міграція з України
Місце
Україна
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Серп
Серп
Только сегодня прочитал у одного эксперта,что население Украины должно уменьшиться в идеале до пятнадцати миллионов человек.Ровно столько нужно для обслуживания интересов элит,олигархов и работников в сельском хозяйстве.Для этого нужно сделать условия проживания на Украине невыносимыми.Но для этого надо ещё поработать-обанкротить заводы,закрывать школы,лишить людей возможности передвижения по стране(прекратить ж/д сообщения,не ремонтировать дороги).Примерно ещё десять лет осталось ждать украинцам и мучиться.
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
К нам хохол из Северодонецка беженцем приехал в августе 2018. Уже квартиру в ипотеку взял двухкомнатную и по 30 тыс в месяц зарабатывает, да еще и русских постоянно лает, лентяи, такие сякие))))
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Окнешороп Родип
Окнешороп Родип
Ну подождите еще немного, вот-вот Россия развалится, как ломанутся к вам кацапы робить за гроши.
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