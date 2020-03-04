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4 березня • оновлено в 21:22
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/ Ринки та компанії

З 29 тільки 7 зразків українського меду виявилися якісними

5.1т
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З'явилися результати перевірки якості українського меду, яка проводилася в рамках проєкту "Стоп фальсифікат".

Для лабораторної перевірки експерти вибрали 29 зразків меду, взятих на ринках, ярмарках і в супермаркетах. Із них тільки 7 виявилися повністю натуральним і якісним продуктом, інші 22 не пройшли перевірку, повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тарас Висоцький.

Сиропи та антибіотики: озвучені результати перевірки меду в Україні

rbc.ua

"З 29 зразків – 22 не пройшли перевірку, серед яких 5 зразків містять антибіотик, 12 – цукрові сиропи. Також більшість зразків не відповідають заявленому сорту меду. Разом із тим, 7 зразків є повністю натуральним медом і відповідають усім критеріям якості", – зазначив чиновник.

За словами Висоцького, критичної загрози для людей немає, проте є інший фактор – введення в оману споживачів.

"Зважаючи на результати, ми бачимо, що критичних загроз для людей немає. Однак деякі із зразків показали вміст антибіотиків. Тут немає масового характеру, але держава візьме це під свій контроль", – запевнив чиновник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні серед виробленого вершкового масла кожна п'ята пачка виявилася фальсифікатом.

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Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Україна
Тег
фальсифікат
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Кактусов Иван
Кактусов Иван
Все поддельное. А как кичились своими продуктами. "Усе укосное дешевое и натуральное".
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Кактусов Иван, Перефразируя одну слоган, виденный мною в сервис-центре... "Вкусное, дешевое и натуральное. Выберите любые два")
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