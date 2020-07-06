З 1 липня українці отримають збільшені платіжки за газ: кого торкнеться

Українці, в будинках яких немає газових лічильників, з 1 липня отримають платіжки зі збільшеними сумами – внаслідок підвищення норм споживання газу.

Нововведення торкнеться близько півмільйона громадян. Про це заявила в.о. міністерки енергетики України Ольга Буславець у інтерв'ю "Економічній правді". Обсяги споживання, згідно нових норм, розділені по сезонах і в холодну пору року люди платитимуть вдвічі більше, ніж у "теплий" сезон.

За словами Буславець, занижені норми свого часу були затверджені "з політичної доцільності і спроби якось подобатися людям" (люди менше платили). Через це їм було вигідно не мати лічильника.

"Але при цьому за останній час є вже 4 прецеденти, коли суди відміняють ці низькі норми, коли повертають попередні, які вдвічі-тричі вищі", – сказала Буславець.

Вона підтвердила, що з 1 липня близько півмільйона споживачів без лічильників отримають платіжки з новими цифрами.

"Ми зараз відпрацьовуємо, як врегулювати це питання, щоб не було негативного впливу від рішення суду. Зараз йдуть напрацювання в рамках роботи експертної ради, яка була створена в Міністерстві. Після цього ми будемо розглядати їхні пропозиції і приймати рішення", – додала в.о. міністерки.

Скільки доведеться платити по-новому

Наприклад, зараз сім'я з трьох осіб у квартирі без центрального гарячого водопостачання, з газовою плитою і центральним опаленням за місяць платить близько 49 грн за блакитне паливо. За новими правилами ця сама сім'я платитиме за чинними тарифами 64 грн з квітня до вересня і 108 грн – з жовтня до березня. Тобто на пів року платіжки виростуть удвічі.

Тільки газова плита:

Зараз: 3,28 кубометра на людину.

За новою нормою:

з квітня до вересня – 5,2 кубометра на людину;

з жовтня до березня – 7,6 кубометра на людину.

Тільки газова плита, але немає гарячої води:

Зараз: 5,39 кубометра на людину.

За новою нормою:

з квітня до вересня – 7,1 кубометра на людину;

з жовтня до березня – 12 кубометрів на людину.

Є газова плита і газова колонка:

Зараз: 10,49 кубометра на людину;

За новою нормою:

з квітня до вересня – 16,3 кубометра на людину;

з жовтня до березня – 27 кубометрів на людину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 травня стало відомо, що Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища пропонує в два рази підвищити норматив споживання газу (по ньому платять ті, у кого немає лічильників) і розділити його по сезонах. У холодну пору року, згідно з пропозицією відомства, українцям доведеться платити за газ в кілька разів більше.