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20 листопада • оновлено в 14:49
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"Юзик" під "дахом" Зеленського: чи зможе президент покарати скандального друга

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Уже кілька днів президент Володимир Зеленський, глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, НАБУ та інші правоохоронні органи замовчують один із найбільших скандалів.

Давній друг президента нардеп "Юзик" (Юрій Корявченков) вирішив взяти під свій контроль кримінальні справи в Кривому Розі й навіть збирати "данину" з бізнесу. Про це йдеться в опублікованому прослуховуванні з ресторану, де депутат проводив переговори з правоохоронцями в стилі бандитських 90-х.

Детальніше про те, як розгортається скандал навколо одіозного друга президента – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Обіцянки і реальність: тест Зеленського "Юзиком"

Вплив "Юзика" на поліцію – корупція. Використовуючи свої зв'язки, прикриваючись "дахом" президента й ДБР, він взявся вирішувати, проти кого відкривати кримінальні справи й у кого збирати "данину".

Ще в статусі кандидата на пост глави держави Володимир Зеленський дуже жорстко критикував корупціонерів, використовував гасло "весна прийде – саджати будемо", а тепер же настав час показати, як він втілюватиме власні обіцянки. Поки під кримінальне переслідування потрапляють тільки "колишні", але й чинна команда президента за кілька місяців встигла порушити Кримінальний кодекс.

Юрій Корявченков

Юрій Корявченков

Footboom.com

"Юзик" – друг Зеленського ще з часів "Кварталу". І зараз від його реакції залежатиме, чи справді він бореться з корупцією, чи ж розправляється тільки з тими, кого не шкода. Корявченкову є за що відповісти. І ось чому:

  • у своїй розмові "Юзик" заявив, що готовий "повирішувати" будь-які проблеми у вищих антикорупційних відомствах;

"І нехай тобі хтось пред'явить пред'яву в Києві. У прокуратуру, в ДБР. Нехай вони скажуть, що ти щось незаконне. Роби це за моєю командою. А ми подивимося, а ми підтримаємо", – сказав друг президента.

Ресторан Околиця

Ресторан Околиця

  • "Юзик" визнав, що впливає на правоохоронні органи, а в самій розмові тиснув на криворізьку поліцію;

"Ще там все начальники райвідділів кажуть – ну, там же ж команда. Там – це значить все мають показати на тебе, а ти – на мене. Тобто, якщо так показують, це голова з плечей", – сказав він.

  • народний депутат також обговорював купівлю телеканалу, на який бізнес впливати й можливу "данину" з великих підприємців у Кривому Розі;

"Перший міський продається. Канал. Є Рудана, є Перший міський... Офіс президента сказав, що ми і самі таке створимо, а я кажу: це створювалося за 5 млн... Зарплата та утримання каналу – 600-700 тис. грн на місяць", – прозвучало на зустрічі з "Юзиком".

  • бесіда підтверджує, що друг президента, прикриваючись його іменем, "вирішує" питання з правоохоронцями та дає команди поліції;

  • відповідно до джерел, "Юзик" пропонує збирати "данину" з великого криворізького бізнесу в розмірі $ 600 тис. щомісяця.

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"Беру Юзика!" Спливло відео, як Зеленський зі сміхом читає "повістку" в армію: "Квартал 95" відреагував

Адвокат Ігор Степанов у коментарі OBOZREVATEL зазначає: використовувати плівку в суді не вдасться, проте сам факт такої розмови мають перевірити НАПУ і САП. І якщо в процесі цієї перевірки вони знайдуть підтвердження, "Юзика" можуть притягнути до відповідальності за кількома кримінальними статтями. Наприклад, наприкінці розмови звучала пропозиція радитися щодо "металобрухту". І якщо виявиться, що правоохоронці й представники "Слуги народу" отримують будь-яку особисту вигоду, це може потрапити під статті № 368 (Одержання хабара) і №369 (Пропозиція або обіцянка хабара) ККУ.

Нардеп Антон Поляков, який, імовірно, публікуючи записи прослушки, мстить "Слузі народу" за своє виключення з фракції, заявив: її глава Давид Арахамія вже чув це аудіо й обіцяв, що в разі його оприлюднення фігурантів виключать із фракції.

З іншого боку, як заявив сам "Юзик", у нього є "дах" у вигляді президента та вже незабаром стане відомо, чи зможе Зеленський навести порядок у власній команді й не перешкоджати правосуддю щодо своїх же друзів.

Як запис потрапив у мережу

За інформацією OBOZREVATEL, зустріч відбувалася в ресторані "Околиця" в Кривому Розі. Від "Слуги народу" в ній брали участь нардепи Володимир Захарченко, Владлен Неклюдов, Юрій Кисіль, Олена Криворучкіна (раніше спіймалася на секс-скандалі в Раді), В'ячеслав Медяник (спіймався на листуванні-рішалові щодо прокурорів), Юрій Корявченков "Юзик" і його дружина Тетяна Корявченкова.

Правоохоронців у розмові представили Володимир Огурченко (керівник поліції Дніпропетровської області) і тодішній претендент на посаду головного поліцейського Кривого Рогу – Сергій Лукашов.

Запис, нібито, було здійснено випадково – служба безпеки ресторану намагалася зафіксувати спілкування інших відвідувачів, але в підсумку натрапили на більшу рибу. Ці бесіди (можливо, за винагороду) намагалися передати вже давно. Їх нібито навіть чув Давид Арахамія. Але зрештою потрапили до Антона Полякова.

Ніхто з учасників не спростував її справжність. І поки, влада вибрала тактику замовчування, у правоохоронні органи звернувся нардеп Поляков. Тож заява у них вже є.

"Юзик" під "дахом" Зеленського: чи зможе президент покарати скандального друга

"Юзик" під "дахом" Зеленського: чи зможе президент покарати скандального друга

Ні Офіс президента, ні партія "Слуга народу" ніяк не відреагували на аудіозапис. OBOZREVATEL звертався як до пресслужби партії, так і до глави фракції Давида Арахамії. Однак ніхто не зміг прокоментувати ситуацію.

Від реакції Зеленського залежить, яку країну він і його оточення зможуть побудувати за наступні п'ять років і як буде жити кожен з нас.

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Автор
Олександр Литвин Олександр Литвин
Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Юрій Корявченков
Місце
Україна
Тег
корупція
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Usatyi Leonid
Usatyi Leonid
Вот это по нашему. Сразу видно кто кому слуга, а кто кому господин.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Стадо зеленых обезьян!
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