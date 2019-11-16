Ющенка призначили заступником міністра інфраструктури: Кабмін залучив нові кадри

Кабінет міністрів увечері 15 листопада на своєму засіданні призначив двох заступників міністра інфраструктури. Так, Дмитро Абрамович став першим замом, а Олег Ющенко – одним із заступників

Як повідомляє прес-служба відомства, також в Україні з'явився новий глава "Укравтодору". Ним став Олександр Кубрак. Крім цього, Кабінет Міністрів погодив призначення Олександра Олійника виконуючим обов'язки директора ДП "Морський торговельний порт "Південний".

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Дмитро Абрамович раніше значився радником голови Державної служби геології та надр України, в 2017 році був начальником управління надрокористування та міжнародного співробітництва в згаданому відомстві.

Олег Ющенко є директором приватної медичної клініки Into-Sana, філії якої працюють в Одесі та в Києві, відзначають в ЦТС. За даними ЗМІ, клініки формально належать американським компаніям, але залишаються у власності своїх творців - сім'ї Круків, пов'язаної з портової галуззю і глава якої в 1993-1995 обіймав посаду заступника міністра транспорту.

"Це людина, яка довгий час працював в інвестиційному бізнесі і заводив в Україну один з найбільших інвестиційних світових фондів: американський Siguler Guff & Company. Вони тут купили мережу клінік, якими він керував, розвивав", - прокоментував раніше в інтерв'ю Лізі майбутнє кадрове рішення міністр інфрастурктури Владислав Криклій. За словами Криклій, Олег Ющенко буде займатися подібною роботою "з нашими держактивами, які замість прибутку демонструють збитки".

Щодо Дмитра Абрамовича в тому ж згаданому інтерв'ю міністр інфраструктури заявив: "Це дуже грамотний, професійний бюрократ, в хорошому сенсі. Це буде надійна опора не тільки для того щоб генерувати ідеї, але скоріше втілювати і координувати процес".

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, як Кабмін "в супертаємному режимі" звільнив державного секретаря Міністерства охорони здоров'я.

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