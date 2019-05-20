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"Якнайшвидше": ЄС втрутився в газовий конфлікт між Росією й Україною

8.5тЧитати матеріал російською

Переговори щодо транзиту російського газу в Європу через територію України в тристоронньому форматі необхідно провести якомога швидше, Європейська комісія вже обговорює місце проведення наступного раунду.

Про це заявив віце-президент ЄК Марош Шевчович під час брифінгу 20 травня, передає "Інтерфакс Україна". Такі поставки опинилися під загрозою зриву вже з січня 2020-го. Це може призвести до економічних втрат для України та енергетичної загрози в Європейському Союзі.

Ціни на газ в Україні

Ціни на газ в Україні

pixabay.com

Новини
Ми за транзит газу територією України — посол Словаччини

Так, Росія має технічну можливість із 2020 року відмовитися від транзиту газу через Україну. При цьому "Газпром" зможе виконувати мінімальні обсяги поставок газу європейським споживачам у рамках існуючих контрактів. "Дефіцит у поставках газу (до Європи. – Ред.) в такій ситуації приблизно 5 млрд кубів. Якщо ми подивимося на темпи, якими зараз "Газпром" поставляє газ у Європу і створює запаси, то вони рекордні. Я так думаю, що саме для покриття цього дефіциту додаткові запаси і створюються", – заявляли в "Нафтогазі".

Нагадаємо, глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну. Він наголосив, що РФ на тристоронніх газових переговорах про умови транзиту та імпорту газу після 2019 року буде тягнути час до завершення президентських і парламентських виборів в Україні, і за відсутності нових договорів може припинити транзит на початку 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже приступив до реалізації "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

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Тема
Північний потік - 2
Місце
Україна
Теги
газтранзит газу
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
ох и хитрая европа, этим уродам Россия платит 3 милд. дол. и эти нищеброды кое как дышат. а если отказ? то эти бабки будет давать европа. а они не хотят.РОССИЯ не давай ничего, ни газа, ни топлива. пусть эти суки знают. как убивать жителей ДОНБАССА.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Birxoff Oliver, нормально всё. Время расплаты пришло!!!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Какие контракты могут быть с ахрессором??? Остаточно, только Остаточно!!!
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Мир Миру
Мир Миру
Якнайшвидше треба ГТС вивести з-під управління Нафтогаза, відокремивши функцію транзиту газу
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