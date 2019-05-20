"Якнайшвидше": ЄС втрутився в газовий конфлікт між Росією й Україною

Переговори щодо транзиту російського газу в Європу через територію України в тристоронньому форматі необхідно провести якомога швидше, Європейська комісія вже обговорює місце проведення наступного раунду.

Про це заявив віце-президент ЄК Марош Шевчович під час брифінгу 20 травня, передає "Інтерфакс Україна". Такі поставки опинилися під загрозою зриву вже з січня 2020-го. Це може призвести до економічних втрат для України та енергетичної загрози в Європейському Союзі.

Ціни на газ в Україні pixabay.com

Так, Росія має технічну можливість із 2020 року відмовитися від транзиту газу через Україну. При цьому "Газпром" зможе виконувати мінімальні обсяги поставок газу європейським споживачам у рамках існуючих контрактів. "Дефіцит у поставках газу (до Європи. – Ред.) в такій ситуації приблизно 5 млрд кубів. Якщо ми подивимося на темпи, якими зараз "Газпром" поставляє газ у Європу і створює запаси, то вони рекордні. Я так думаю, що саме для покриття цього дефіциту додаткові запаси і створюються", – заявляли в "Нафтогазі".

Нагадаємо, глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну. Він наголосив, що РФ на тристоронніх газових переговорах про умови транзиту та імпорту газу після 2019 року буде тягнути час до завершення президентських і парламентських виборів в Україні, і за відсутності нових договорів може припинити транзит на початку 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже приступив до реалізації "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

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