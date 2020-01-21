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21 січня • оновлено в 13:07
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Держава хоче платити українцям капітал на повноліття: з'явився законопроєкт

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У Верховній Раді пропонують створити "Фонд майбутнього". У ньому на користь українців, народжених після 1 січня 2021 року, хочуть накопичувати гроші від продажу цінних копалин, що видобуті в Україні.

Про це йдеться у законопроєкті №2754 про "економічний паспорт українця", який вніс до ВР нардеп від "Слуги народу" Дмитро Костюк. У пояснювальній записці до документа він порівняв цю систему з тією, яка є в Об'єднаних Арабських Еміратах, громадяни яких отримують відсоток від продажу нафти.

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"Цей Закон визначає засади функціонування "економічного паспорту українця" – особистого рахунку українців, народжених в Україні після 1 січня 2021 року та які проживуть на території України упродовж 18 років, на якому будуть акумулюватися кошти у розмірі 1% від реалізації всіх корисних копалин, видобутих на території України, та які виплачуватимуться порівну власникам рахунку після досягнення ними повноліття", – йдеться у тексті законопроєкту.

Автор припускає, що це допоможе боротися з відтоком українців за кордон через низький рівень життя в Україні.

Держава хоче платити українцям капітал на повноліття: з'явився законопроєкт

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 19 грудня, Верховна Рада 279 голосами ухвалила законопроєкт про видобуток бурштину в Україні.

Президент України Володимир Зеленський відкликав поданий ним раніше проєкт закону про децентралізацію влади і направив його на доопрацювання.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Реформи Зеленського Українці в еміграції Трудова міграція з України
Особа
Дмитро Костюк
Місце
Україна
Теги
видобуток газу бідність трудовая миграция Партія Слуга народу законопроект міграція
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Hyperloop наверное легче будет построить в Украине!!!
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
А до совершеннолетия растите детей на мизерные подачки? Или волонтеры помогут?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
опять дурачат кклов...
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