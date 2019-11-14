Як підвищать зарплати вчителям: що заклали в бюджет на 2020 рік

В Україні в 2020-му заробітні плати педагогів виростуть на 9%. Таку динаміку заклали в проект бюджету, який Верховна Рада розгляне у другому читанні 14 листопада

При цьому найбільше пощастить молодим фахівцям (стаж до 10 років). Їм щороку будуть видавати по 21 тис. грн. Хоча тут варто враховувати, що зараз вчитель-початківець отримує 5,4 тис. грн. Навіть при підвищенні зарплати на 9% і обіцяної виплати, в середньому місячний дохід педагога буде перебувати на рівні 7,3 тис. грн.

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Раніше міністр освіти Анна Новосад заявила, що нова система оплати праці для педагогів буде введена до 2023 році. При цьому вже з наступного року всі українські вчителі отримуватимуть надбавку за престижність в розмірі 30% посадового окладу (ставки заробітної плати).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На початку липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів із підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року.

Проте міністерка освіти Ганна Новосад повідомила, що освітня субвенція на 2020 рік не збільшена, тому зарплати вчителям не піднімуть.

Згодом керівниця МОН запропонувала закрити школи й підвищити зарплати.

Освітній комітет Верховної Ради надав пропозицію бюджетному комітету збільшити на 5,1 млрд грн видатки на підвищення оплати праці педагогів. Додаткові кошти мали скеровуватися на підвищення зарплатні найменш захищеним категоріям педагогічних працівників. Проте пропозиції були відхилені.

Під час брифінгу у Львові Новосад розкрила деталі, яким категоріям педагогів все ж підвищать зарплати.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що різкого підвищення заробітних плат вчителям у 2020 році не буде через недостатнє економічне зростання.

Також Новосад повідомила, що всі українські вчителі отримуватимуть надбавку за престижність у розмірі 30% посадового окладу, а молодим педагогам заплатять щорічну виплату у розмірі майже 21 тис гривень.

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