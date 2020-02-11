Як ФОП в Україні користуватися рахунками в банку: з'явилась однозначна відповідь

Фізособи-підприємці можуть використовувати гроші для особистих потреб зі своїх бізнес-рахунків лише після того, як з них будуть сплачені податки.

Таку однозначну відповідь на питання, яке останнім часом викликало багато суперечок, дали в Державній податковій службі. Розгорнуте роз'яснення було опубліковано на сайті "Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу" ДПС.

"ФОП має право вільно користуватися коштами з розрахункового рахунку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, за умови сплати всіх податків, зборів та інших платежів, передбачених чинним законодавством", – сказано в довіднику ДПС.

Роз'яснення для ФОП

Роз'яснення для ФОП flickr.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк України заборонив фізособам-підприємцям витрачати гроші зі своїх бізнес-рахунків на особисті потреби.

В Україні з 19 квітня 2020 роки зміняться правила для бізнесу. Зокрема, ФОП, що використовують електронні касові апарати, будуть зобов'язані зберігати дані про продажі певний термін.

Глава ДПС України Сергій Верланов заявив, що новітні програмні реєстратори розрахункових операцій від Державної податкової служби та їх обслуговування для підприємців будуть безкоштовними.

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