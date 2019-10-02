Як безкоштовно отримати землю до реформи: Гончарук розкрив деталі

В Україні діють правила, згідно з якими кожен українець має право на безкоштовне отримання земельної ділянки. Верховна Рада розробляє документи, які можуть змінити правила.

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив на своєму брифінгу 2 жовтня. "Є процедура, є нормативи, які передбачені. І ця процедура не змінена. Але ведеться робота у парламенті про те, як змінити процедуру", – пояснив глава уряду.

При цьому глава Кабміну додав, що за чинними правилами для отримання земельного паю необхідно звернутися до місцевої влади. "Місцеві органи влади починають розповідати, що землі немає, все зайнято. І тут ситуація складна. На практиці і в теорії ці речі дуже відрізняються. Але це питання до органів місцевої влади", – додав Гончарук.

Всього українці мають право:

для ведення особистого господарства – не більше 2,0 гектара;

для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, у селищах – не більше 0,15 гектара, у містах – не більше 0,10 гектара;

для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара;

для будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 гектара.

Звертаючись до місцевої влади для отримання ділянки, також необхідно надати:

графічні матеріали, на яких позначено бажане місце розташування земельної ділянки;

у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб, – погодження землекористувача;

в разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства, – документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі;

копію паспорта та ідентифікаційного номера.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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