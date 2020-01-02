Влаштував скандал і побився з прикордонниками: в "Борисполі" затримали боржника з аліментів. Відео

В аеропорту "Бориспіль" 1 січня прикордонникам довелося силою затримувати пасажира рейсу в Дубай (ОАЕ), який виявився невиїзним через несплату аліментів.

При оформленні документів 36-річного чоловіка спрацювала база – він виявився в списку тих, кому заборонений виїзд з України. Це його явно засмутило – він почав погрожувати прикордонникам. Про це повідомили в Держприкордонслужбі. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Хто мені заплатить [суму на відео не чути, - Ред.] тисяч гривень компенсації? А вам тут таке влаштую! Ви тут о*єте в своєму аеропорту. На камеру знімай мене! Випишеш мені штраф на 150 гривень. Я вам купу г*на навалю", – розлютився боржник.

Документи порушника

Супутниця пасажира намагалася його вгамувати, проте він розійшовся і намагався вдарити прикордонників. Хулігана вклали на підлогу і затримали. На нього склали протокол за статтею "Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби". Справу передали до суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні з 29 серпня 2018 року набрав чинності закон про посилення покарання за несплату аліментів.

Норми закону подсилюють відповідальність: за несплату аліментів протягом 6 місяців боржника притягнуть до суспільно корисних робіт на термін від 120 до 240 годин. За повторне порушення доведеться відпрацювати від 240 до 360 годин. Ухильників можуть заарештувати на 10 діб, а злісних - позбавити волі на 2 роки.

Омбудсмен з прав дитини Аксана Філіпішина заявляла, що закон про посилення захисту права дитини на належне утримання необхідно переглянути, оскільки в ньому вистачає недоліків. Зокрема, через нього дитина може стати предметом торгу між розведеними батьками.

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