"Я повний "профан" в економіці!" Гончарук відреагував на скандальні плівки

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук вперше відреагував на скандальні "плівки", на яких імовірно урядовці обговорювали проблеми української економіки.

Він не підтвердив і не спростував, що голос на записах належить йому. Замість цього прем'єр заявив про цілеспрямовану кампанію проти уряду. "Працюють багато людей, яким хотілося б, щоб у нас нічого не вийшло", – написав Гончарук у Facebook.

Прем'єр заявив, що його не залякати, а тому уряд продовжить боротися з корупцією і "перекривати потоки", "перезавантажувати країну", щоб в Україні не залишилося схем і "договірняків".

Гончарук висловився про "плівки"

Гончарук відзвітував про успіхи в економіці. За його словами, обмінний курс гривні зміцнився, а накопичення міжнародних резервів збільшилися до 7-річного максимуму, склавши $25 млрд. Також він повідомив, що приплив прямих іноземних інвестицій в країну зріс до $2,5 млрд, а інфляція знизилася до 4,1%.

"Якщо це не хороші новини для країни, то я повний "профан" в економіці!" – заявив Гончарук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі опублікували аудіо розмов нібито голови Кабміну Олексія Гончарука з чиновниками, де обговорювалися курс долара в Україні та економічні питання перед зустріччю з главою держави Володимиром Зеленським.

Пізніше у мережі з'явилася друга частина скандального розмови нібито прем'єр-міністра Гончарука, в якій він обговорює економічну ситуацію в країні.

У мережі опублікували третю частину розмови нібито прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової та двох заступників голови Нацбанку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. У бесіді обговорювали ревальвацію гривні до 20 гривень за долар та економічну стратегію розвитку України.

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