Втратить звання "країни-бензоколонки": стало відомо про нові проблеми Росії

Росія втрачає свої доходи від продажу нафти і газу, за рахунок яких заробляє на життя. Скоро вона попрощається навіть зі званням "країни-бензоколонки".

Таку думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Він звернув увагу, що статистика Федеральної митної служби РФ і прогноз Міжнародного енергетичного агентства показали однакову картину – різке падіння енергетичних доходів і потенціалу РФ.

"Згідно зі статистикою ФМС, за 9 місяців 2019 Росія виручила $90,43 млрд на експорті нафти, що на $3,8 млрд менше показника за аналогічний період 2018 року, при тому, що експорт виріс. Це стало наслідком падіння цін, але дилема в тому, що крім цього ефекту з 2021 року додасться фактор падіння видобутку в самій РФ через виснаження родовищ і неможливість розробляти нові", – навів дані російських митників Коваленко.

А ось з газом у Росії ситуація ще гірша. "Падіння доходів проходить під акомпанемент не тільки падіння цін на "блакитне золото", але і скорочення самих поставок. За 9 місяців 2019 року було експортовано 159,7 млрд кубометрів газу, що на 3,8% менше, ніж за той же період 2018 року, а за доходами "Газпрому" вдалося виручити на 12,1% менше ніж рік тому – $31,1 млрд", – цитує ФТС експерт.

Від зазначає, що, згідно з офіційними російськими прогнозами, з 2030 до 2035 роки Росія з чистого експортера перейде до країн-імпортерів. Вона зможе видобувати не більше 6 млн барелів нафти на добу, чого ледь вистачить, аби забезпечувати її власні потреби.

І ось в унісон настільки неоптимістично цифрам 13 листопада Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) опублікувало прогноз "World Energy Outlook 2019", в якому напророкували Росії у найближчі 10 років втрату європейського газового ринку.

"До 2030 року, згідно з прогнозом МЕА, поставки газу з РФ в ЄС скоротяться до 110 – 123 млрд куб. м на рік. Таке скорочення експорту стане наслідком масштабної експансії зрідженого природного газу, який до 2030 року займе більше 53% світового ринку. А тому, "почесне" звання "країна-бензоколонка" і справді Росії залишилося носити не так довго", – написав Коваленко.

Росія втрачає експорт газу та нафти

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