В Україні підскочила ціна на газ і урізали субсидії: що тепер буде

Ціни на газ для населення в Україні зросли, незважаючи на заяви Кабміну про зниження тарифів. При цьому уряд всупереч обіцянкам урізав субсидії.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомляв, що ціна на газ буде на 7% менше, ніж рік тому. Але за фактом українцям за блакитне паливо доведеться платити більше. Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

Гончарук повідомив, що ціна на газ в платіжках буде на рівні 8 грн за куб. м. Хоча до опалювального сезону газ продавався по 7 грн за куб, тобто майже на 1 грн дешевше. Зрозуміло, що взимку традиційно зростає попит на блакитне паливо, і це призводить до підвищення цін. Мовляв, на 7% дешевше минулого року – вже перемога.

Але справа в тому, що порівнювати з опалювальним сезоном 2018/2019 більш ніж некоректно. За цей період газ різко подешевшав на європейському ринку. Якщо в грудні 2018 року середня ціна тисячі кубометрів становила 11,7 тис. грн, то в грудні цього року – 5,8 тис. грн. Це на 49,5% дешевше!

Тобто газ за 12 місяців на відкритому ринку подешевшав на 49,5%, а українцям пропонують тариф, який на 15% вище, ніж до опалювального сезону, і всього на 7% нижче, ніж в минулому опалювальному сезоні. Фактично можна зробити три коротких висновки:

Кабмін ухвалив рішення підвищити тариф на газ на 15%;

на відкритому ринку газ подешевшав за рік на 49,5%, але українці цього не відчують;

твердження, що газ подешевшав – велике перебільшення.

Також тільки на словах залишилися обіцянки про те, що число субсідіантів збільшиться на 1 млн осіб. Насправді все субсидії урізали. Відповідне рішення вже ухвалив уряд, але вступить в силу воно тільки в травні.

Формулу розрахунку поміняли так, що тепер сім'я платитиме не 15%, а 20% від свого доходу за комуналку. Наприклад, якщо сім'я з трьох осіб з доходом в 9 тисяч зараз може платити без субсидії 1044 грн, то за новими правилами – 1386 грн.

Тарифи на газ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в команді президента Володимира Зеленського визнали, що не зможуть знизити ціни на опалення для українців, навіть незважаючи на падіння тарифів на газ.

Кабінет міністрів України скасував обмеження на граничний тариф на опалення і гаряче водопостачання для населення.

Нещодавно глава Національної комісії державного регулювання енергетики і комунальних послуг Оксана Кривенко заявила, що в Україні потрібно підвищити ціни на світло для населення через субсидії, які створюють на ринку електроенергії дисбаланс.

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