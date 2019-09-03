Всі SIM-карти змусять реєструвати з паспортом: новий законопроект "Слуги народу"

Українці зобов'язані підписати з мобільними операторами письмові договори або ж передати їм свої паспортні дані. А телефони, які завезли в країну контрабандою, можуть взагалі відключити. Ці нововведення передбачені законопроектом №1083. Його разом із колегами зі "Слуги народу" розробив наймолодший віцепрем'єр в історії України 28-річний Михайло Федоров. В уряді він відповідає за цифрову трансформацію.

Детальніше про те, як команда президента Володимира Зеленського пропонує "навести лад із комунікаціями" – розповідає OBOZREVATEL.

Що за законопроект?

П'ять головних нововведень:

компаніям, які займаються електронною комунікацією, дозволять подавати документи онлайн, для них скасують частину ліцензій (треба буде лише повідомляти про свою діяльність). Для розуміння: електронна комунікація – передача інформації за допомогою мобільного зв'язку, інтернету.

"сірі" телефони можуть відключити від мобільного зв'язку;

всі, хто користуються мобільним зв'язком, повинні зареєструвати свої SIM-карти;

VPN можуть заборонити, але сам закон створює швидше законодавчу базу для цього. Щоб зовсім заборонити "анонімність", нардепам доведеться написати ще як мінімум один законопроект (ну або доповнити цей);

оператори будуть зобов'язані зберігати інформацію про те, які послуги надали, поки не мине термін позовної давності. (три роки); а за розсилку спаму можуть відключити від зв'язку;

І що мені з цього?

Ну щонайменше доведеться зареєструвати свою SIM-карту. З одного боку це добре – раніше OBOZREVATEL докладно писав про випадки шахрайства, коли карти крали. А якщо вона прив'язана особисто до вас, зробити це буде складніше.

Така практика поширена в багатьох країнах. Без письмового договору або паспорта купити SIM-ку можна далеко не у кожній державі. З іншого боку, це викликає певні побоювання серед блогерів і громадських діячів (наприклад, трохи нижче можна почитати думку відомо блогера Олексія Арестовича), мовляв, всіх візьмуть під ковпак.

Михайло Федоров

А VPN заборонять?

У законі йдеться лише про відключення обладнання, яке використовується для зміни маршрутизації трафіку. Це коли ви, наприклад, пишете з Києва, але маршрут вашого трафіку вказує, що зайшли в інтернет ви в Орландо.

VPN найчастіше використовують, щоб зайти на закриті в Україні сайти: ВКонтакте, Кинопоиск і десятки інших. З іншого боку, така технологія дозволяє сховатися наркоторговцям у мережі, хакерам.

Отже: поки не забороняють, але створюють передумови для заборони у майбутньому.

А що щодо "сірих телефонів"?

У кожного телефону є свій особливий номер – IMEI. Коли в Україну ввозять мобілки, їхні номери вбивають у спеціальну базу. Тому на вулиці будь-який правоохоронець може пробити по базі, чи ваш телефон контрабанда, чи його ввезли законно. Щоб дізнатися IMEI, треба набрати на телефоні номер *#06#.

Ось як виглядає IMEI.

Отже, закон пропонує всі "сірі" телефони відключати від мобільного зв'язку. Щоправда, тут є одне велике "але" – що робити з туристами? Чи відключатимуть їх від мобільного зв'язку (свій IMEI в базу вони не вводили) – питання відкрите.

І коли все це запрацює?

Перше – документ ще треба ухвалити. Хоча з огляду на те, що у пояснювальній записці немає жодного слова про майбутні відключення і обов'язкову реєстрацію, а повний текст документа – більш ніж 80 сторінок, далеко не кожен депутат від "Слуги народу" подужає законодавчу творчість віцепрем'єра Федорова. Особливо якщо згадати, що на розгляді нового скликання десятки і сотні документів.

Друге – якщо ідею підтримають, закон набуде чинності лише 1 липня 2020-го. А телефони почнуть відключати з 1 січня 2024-го. До цього часу в усіх буде можливість підписати письмові угоди з операторами і повідомити свої персональні дані.

За що критикують документ:

небезпека тотального контролю та обліку всіх користувачів послуг електронної комунікації;

це може стати основою для заборони VPN – ще одне обмеження;

документ зачепить інтереси величезної кількості підприємців і майже кожного українця. Якщо раніше ввести тотальну реєстрацію мобільних номерів боялися, зараз таке нововведення можуть ухвалити дуже швидко і без обговорень.

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