Всесвітньовідомий бренд відкрив одразу два магазини у Києві

Американська корпорація Ralph Lauren оголосила про відкриття одразу двох нових торгових точок Polo Ralph Lauren у Києві.

Polo Ralph Lauren осінь-зима 2018

Один із магазинів розташувався на першому поверсі торгового центру Gulliver (Спортивна площа, 1а, тел. 0445018110) і пропонує колекції чоловічого і жіночого одягу. Інший відчинив двері в Ocean Plaza (вул. Антоновича, 176, тел. 0445018100), другому за величиною шопінг-молі столиці, де представлені чоловіча, жіноча і дитяча лінії бренду.

Обидва магазини втілюють у собі історію та витонченість Polo Ralph Lauren — впізнавані риси, які стали для всього світу синонімами американського стилю. Атрибути різних видів спорту, вітрини у вигляді вінтажних скринь та еклектичне поєднання декоративних елементів — в естетиці магазинів відбивається філософія самого бренду: класичного, але розслабленого, з сучасним енергійним духом.

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Polo Ralph Lauren осінь-зима 2018

Polo Ralph Lauren осінь-зима 2018

Polo Ralph Lauren осінь-зима 2018

Polo Ralph Lauren осінь-зима 2018

Polo Ralph Lauren осінь-зима 2018

Polo Ralph Lauren осінь-зима 2018

Polo Ralph Lauren осінь-зима 2018

Polo Ralph Lauren осень-зима 2018

Polo Ralph Lauren осінь-зима 2018

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