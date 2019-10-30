Вілли у Швейцарії та яхти на Лазурному Березі: розкрито факти про майно Коломойського

У рідної сестри мільярдера Ігоря Коломойського Лариси Черток знайшли вілли у Швейцарії і яхти на Лазурному Березі. При цьому бізнесу, щоб на все це заробити, у неї та її чоловіка немає.

Про це свідчить реєстр компаній України і судовий аудит фінансів Коломойського, який провела американська консалтингова компанія Kroll, повідомляє Центр розслідування корупції та організованої злочинності.

"Черток через адвоката відмовилася коментувати ділові взаємини з Коломойським. Але список її майна та інвестицій вказує на їхню тісну співпрацю. Черток керує сімейною консьєрж-службою для надбагатих людей і має стосунок до художньої галереї у женевському Старому місті, клієнти якої – теж багатії. Черток очолює нішеву компанію Сad Cool, яка допомагає заможним людям витрачати гроші. За інформацією англійського адвоката, який причетний до позову проти Боголюбова, Cad Cool "дійсно є бізнесом Коломойського. Послугами користуються члени його сім'ї та друзі", – йдеться у публікації.

Будинок біля озера на 1200 квадратів

Компанія Сad Cool займається організацією елітного відпочинку – дає в оренду літаки і вертольоти, автомобілі Aston Martin, Lamborghini, Porsche і Ferrari. Також через неї можна орендувати яхту з капітаном для прогулянок Женевським озером.

Будинок Черток площею 1200 квадратних метрів розташований на березі озера в елітному женевському районі Аньєр. Його побудували за індивідуальним замовленням у 2008 – 2010 роках. "На супутникових знімках видно, що поруч із будинком пришвартовані три моторні яхти. За даними аудиторського звіту Kroll, Черток купила віллу за $32 млн. Їй також належить квартира у Женеві вартістю $6 млн. Але прописана Черток в іншому дорогому заміському будинку у Франції, який належить SCI Мedal Коломойського. Про це свідчить звіт Kroll і документи французької компанії", – зазначено у розслідуванні.

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До 2016 року їй належав 51% акцій кіпрської фірми Titan Fleet Holdings Ltd., якій, зокрема, належить французька яхтова Titan Fleet Management Sarl зі штаб-квартирою на французькому курорті Гольф-Жюан у Кот д'Азур. "Зараз Titan Fleet здає в оренду п'ять супер'яхт, три з яких виставлено на продаж за понад 40 млн євро", – йдеться у матеріалі.

Допомагала Коломойському укладати угоди

У публікації сказано, що Черток допомагала Коломойському здійснювати різні операції. Наприклад, у 2007 році вона розписалася як свідок купівлі частки у Central European Media Enterprises Ltd. за $110 млн. Ця угода допомогла Коломойському надалі заволодіти українським телеканалом "1+1".

А у 2004 році вона заснувала швейцарську фірму Gehold SA, яка приватизувала частку в найбільшому українському гірничовидобувному підприємстві "Суха Балка", а також ще в одній фірмі. Надалі право власності на "Суху Балку" консолідували під керуванням офшорної Palmrose Ltd., яку контролювали бізнесмени Коломойський і Боголюбов.

Внесок у мистецтво

Як з'ясували журналісти, сім'ї Коломойського належить елітна артгалерея Artvera's у самому серці старої частини Женеви. "Лариса Черток – одна із власників", – сказала директорка галереї Софія Комарова журналістам OCCRP. Її слова підтверджують внутрішні листи, з якими ознайомилися журналісти.

Артгалерея фігурує на сайті Cad Cool, а серед її клієнтів сім'я і партнери Коломойського. Комарова визнала, що у Коломойського є приватна колекція, яка зберігається окремо від галереї. Українські прокурори стверджують, що олігарху належать кілька робіт Пабло Пікассо. У 2016 році газета Wall Street Journal писала, що Черток продала картину Едварда Мунка "Дівчата на мосту" на аукціоні Sotheby's приблизно за $54,5 млн, купивши її у 2008 році за $30,8 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна не збирається платити компенсацію за націоналізований ПриватБанк його колишньому власнику мільярдеру Ігорю Коломойському.

Бізнесмен Ігор Коломойський призначив у менеджмент ПАТ "Центренерго" своїх людей, що, ймовірно, допомогли йому заволодіти 700 млн грн, яких недорахувалися в компанії за останні 4 місяці.

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