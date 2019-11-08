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8 листопада • оновлено в 17:45
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Влаштували стрес-тест: в НБУ розповіли про надійність державних банків

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Стрес-тест, який НБУ влаштував державним банкам, показав. що вони можуть обійтися без докапіталізації.

Про це повідомила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова в п'ятницю, 8 листопада, передає "Інтерфакс - Україна". "Якщо говорити про державні банки, які вимагають докапіталізації цього року, як і минулого, ми, моделюючи їх результати на наступні три роки, бачимо, що без докапіталізації можна обійтися", – сказав вона.

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За її оцінкою, по-перше, необхідно більш активно працювати з проблемними активами, по-друге –залишити прибуток цих банків в банках для того, щоб вони могли за рахунок прибутку сформувати буфер капіталу. "Минулого року 90% прибутку було перераховано в бюджет. А іншого джерела для формування капіталу у банку немає", – додала Рожкова.

За словами Рожкової, НБУ веде переговори з Міністерством фінансів про зменшення частки перерахування прибутку держбанків в бюджет.

Влаштували стрес-тест: в НБУ розповіли про надійність державних банків

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк України виявив потребу в додатковому капіталі серед 11 банків на загальну суму 35,2 млрд грн.

В Україні навіть після масштабної чистки фінансового сектора, ще як мінімум 15 банків працюють по нежиттєздатною моделі.

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Тема
Банківська система
Особа
Катерина Рожкова
Місце
Україна
Тег
НБУ
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