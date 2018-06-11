Влада "Газпрому" закінчується: Україна зможе обійтися без російського газу

Україна в змозі повністю відмовитися від російського газу і покрити всі внутрішні потреби в енергоносії за рахунок власних родовищ.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL заявив в.о. директора Інституту газу НАН України Олександр П'ятничко.

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"Проблема в тому, що родовища газу дуже сильно розосереджені по території України. Переважно це дрібні родовища. Природно, для того, щоб пов'язати їх в єдину систему, потрібна прокладання трубопроводу, а це дуже капітальне фінансове вкладення", - сказав П'ятничко.

"Знову-таки, необхідно будувати компресорні станції для того, щоб зі свердловин можна було дотягнути цей газ до магістрального газопроводу", - сказав експерт.

"Україна має запаси газу, які повністю задовольнили б її внутрішні потреби. Чисто теоретично, ми могли б повністю відмовитися від послуг" Газпрому "і цілком обійшлися б без російського газу. Але для цього нам необхідно вкласти колосальні гроші в розвиток власних родовищ", - зазначив Пянічко, наголосивши, що зараз немає навіть приблизного розуміння того, яка саме сума може знадобитися для розвитку власних родовищ. Проблема не в тому, що наші родовища маленькі, проблема в тому, що для того, щоб привести це все до ладу, з'єднати це все в єдиний ланцюг і розробити власні родовища, будуть потрібні колосальні кошти.

"Але чисто теоретично, якби це все було зроблено, можна з упевненістю сказати, що Україна могла б відмовитися від послуг "Газпрому" і перекривати всі потреби власними запасами газу", - сказав П'ятничко.

Як раніше писал OBOZREVATEL, в ході останніх переговорів, Міжнародний валютний фонд висунув Україні вимогу підвищити ціни на газ для населення до 11,47 грн за кубометр вже в жовтні поточного року. Зараз українці платять 6,96 грн за кубометр. Таким чином, до осені ціни на блакитне паливо можуть зрости на 65%.

При цьому 30 травня Кабінет міністрів продовжив дію спеціальних зобов'язань НАК "Нафтогаз України" на постачання населенню і підприємствам теплокомуненерго природного газу без зміни поточних цін.