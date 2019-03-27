|Економіка
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Ринки та компанії

Україна зняла санкції з поплічників терористів

721Читати матеріал російською

Україна виключила зі списку санкцій низку компаній, які займаються вивезенням з окупованої території Донецької та Луганської областей обладнання та металобрухту.

Зокрема, ТОВ "Гууд Дрілл" незаконно вивозить з "Л/ДНР" металобрухт, бурові газові установки, а також інше обладнання для видобутку газу, йдеться у листі Федерації роботодавців України до голови комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктора Галасюка, який є у розпорядженні OBOZREVATEL.

Відповідна фірма також постачає на окуповану територію Донбасу хімічну продукцію.

Новини
Нові антиросійські санкції України: розкрилися серйозні підводні камені

Крім цього, переробка металобрухту та вторсировини є також у видах діяльності ще двох компаній, виключених зі санаційного списку: ТОВ "Прохлада-ЗМ" та ТОВ "МайБел".

Також Україна виключила зі списку санкцій "Молдовський металургійний завод", розташований у місті Рибниця у російському анклаві Придністров'я, заявляє Федерація роботодавців. Завод підконтрольний наближеному до президента РФ Володимира Путіна російському олігарху Алішеру Усманову.

"Просимо порушити перед Службою безпеки, Кабінетом міністрів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, а також Радою національної безпеки і борони питання про необхідність ініціювання термінового повернення до санкційного списку означених компаній", – резюмували у Федерації роботодавців України.

Україна зняла санкції з поплічників терористів

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 березня президент Петро Порошенко своїм указом увів у дію рішення РНБО про зміни до списку санкцій проти Росії, виключивши при цьому вісім компаній.

Зокрема був виключений ВАТ "Молдовський металургійний завод" з Придністров'я, і 7 компаній, зареєстрованих у Ростові-на-Дону, Московській області та Сімферополі: ТОВ "Гууд дрілл", "Реймс-Ексім", "Русвнешторг", "Прохолода-3М", "МАЙБЕЛ", ВАТ "Астон продукти харчування і харчові інгредієнти" і ТОВ "ВКФ "Порт Корвет". Вони були внесені до санкційного списку 21 червня 2018 року.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки