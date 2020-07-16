Вітренко закінчив роботу в "Нафтогазі"
Юрій Вітренко пішов з "Нафтогазу". Фото vse.media.
Юрій Вітренко завершив свою роботу на посаді виконавчого директора НАК "Нафтогаз України".
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, уточнивши, що залишає в компанії великі напрацювання.
"Сьогодні мій останній день роботи в "Нафтогазі України"", – написав Вітренко.
Він нагадав, що прийшов в компанію в 2014 роки після Революції Гідності, "щоб захищати нашу енергетичну незалежність".
"Дякую за дії на користь нашої спільної справи всіх українців, громадянське суспільство, журналістів, парламентаріїв і чиновників, наших міжнародних партнерів і колег по групі компаній "Нафтогаз". Залишаючи великі напрацювання (і гроші від "Газпрому" – напрям, за яке я відповідав ), хочу побажати керівництву компанії і держави досить компетентності та порядності використовувати їх на благо громадян України", – зазначив Вітренко.
Facebook Юрія Вітренка
Нагадаємо, що Юрія Вітренка в травні попередили, що через два місяці його посаду в "Нафтогазі" буде скорочена.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні він був відкликаний з наглядової ради ПАТ "Укрнафта", де він був представником "Нафтогазу". Його місце зайняв Микола Гавриленко.