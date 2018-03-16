Викрита схема, як грузинські "євробляхи" потрапляють на Донбас

Бізнесмени з Грузії і окупованого Донбасу налагодили поставки в так звані ДНР і ЛНР вживаних автомобілів, які доставляються туди через територію Росії.

При цьому автомобілі їздять по території ОРДЛО на грузинській реєстрації, йдеться у спільному розслідуванні волонтерів Міжнародного співтовариства InformNapalm.

Так, волонтерам вдалося знайти кілька груп у соціальній мережі, наприклад, "Пригон авто из Польши, Литвы, Грузии, в ДНР, ЛНР", адміністратором і головним консультантом групи є якийсь Данило Павліков із Донецька.

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Він у всіх подробицях описує особливості цього чорного транзиту і пропонує свої посередницькі послуги:

Ще одна група "АВТО ИЗ ГРУЗИИ ДЛЯ ЛНР И ДНР" от "Евро Авто". Адміністратором і консультантом групи є якийсь Олег Сувррі з Луганська, він також пропонує посередництво.

Крім цього є сайти, блоги або окремі теми, в яких пропонують послуги жителям окупованих територій з придбання і перегону автомобілів з Литви, Грузії і Росії: "Пригон Авто из Грузии", "Автобазар Донецкой и Луганской областей (ДНР И ЛНР)", "Объявления ДНР ЛНР", "Деловой Портал ДНР Лайв" і багато інших.

"Ринкова вартість автомобілів в Грузії приблизно на 30% нижча, ніж та по якій їх продають в окупованих районах Донецька і Луганська. Перегонники приїжджають до Грузії на авторинок у м. Руставі, де без особливих труднощів оформляють придбані машини. Найчастіше, щоб уникнути "розмитнення", практикується схема тимчасового ввезення у Луганськ або Донецьк. Тобто, використовуючи розмитнені і зареєстровані за грузинським законодавством машини на підставі генерального нотаріального доручення. Крім вартості автомобіля і послуг за оформленням (розмитнення/перереєстрація/довіреність), перегін однієї машини замовнику обходиться від 400 до 900$", - йдеться у розслідуванні.

Як зазначається, маршрут цього трафіку: авторинок Руставі - Верхній Ларс (держкордон Грузії з РФ) - Владикавказ - Ростовська область і далі до окупованого Донбасу.

У Грузії ж цей "бізнес" організовується через сайт MyAutoGe, орієнтованого на торгівлю автомобілями.

На цьому ресурсі виявлені оголошення посередницької фірми "VS Auto", в якому зазначено наступне: "Для клієнтів з Донецька і Луганська діють спеціальні умови доставки".

Станом на 12 березня 2018 року, на вказаному сайті було опубліковано 11890 оголошень "VS Auto" - закладки з №1 по №475 (інформація щоденно оновлюється, тому кількість оголошень може змінюватися), і в кожному з них є запис за спеціальними умовами доставки в Донецьк і Луганськ.

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Таким чином вдалося ідентифікувати грузинського постачальника автомобілів в окупований Донбас. Його дані виявилися у списках виборців Грузії - Гелашвілі Володимир, дата народження 29 березня 1987 року в соцмережах: Вова Гелашвілі. Адреса реєстрації також відома і розміщена у відкритому доступі.

Нагадаємо, раніше було названо число незаконних "блях" в Україні.