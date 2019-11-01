"Відстають 12 місяців": стало відомо, через що з'явилася діра в бюджеті України

У жовтні 2019 року в Україні не виконали план надходжень до бюджету на 7,8 млрд грн, при цьому митниця відстає вже дванадцятий місяць поспіль.

Про це повідомив в Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

За його даними, в жовтні митниця зібрала 30,3 млрд грн замість 36,1 запланованих – це -16,05% до плану. При цьому, економіст зазначив, що масова контрабанда на кордоні як йшла, так і йде.

Податкова служба не виконує план третій місяць поспіль. Вона зібрала 28 млрд – це -2,4 млрд до плану (-8,02%). Надходження до місцевих бюджетів в жовтні склали 25,3 млрд при плані 22,7. Показник перевищив прогноз на 11,5%. А єдиного соціального внеску (ЄСВ) зібрано 23,5 млрд грн. Це на 3,6 млрд грн більше, ніж рік тому (+18,18%).

"Держбюджет у жовтні виконано тільки на 90,06%, при плані 78,8 млрд грн зібрали 70,9 млрд", – зазначив Компанієць.

Компанієць також оприлюднив підсумки за десять місяців 2019 року: надходження до бюджету не виконано на 47,2 млрд грн (або -5,50% до плану). Відзначається, що замість запланованих 810,7 млрд зібрали тільки 857,9 млрд грн.

Податкова служба зібрала 359,1 млрд грн при плані 360,7 млрд грн (-0,43%); митниця – 263 млрд грн при плані 299,1 млрд грн (-12,06%); місцеві бюджети – 230,5 млрд грн при плані 226,8 млрд грн (+1,59%). ЄСВ зібрано 222,3 млрд грн, це на 38,5 млрд грн більше, ніж рік тому (+20,94%).

Держбюджет зіткнувся з новими проблемами Володимир Компанієць

Держбюджет зіткнувся з новими проблемами Володимир Компанієць

Держбюджет зіткнувся з новими проблемами Володимир Компанієць

Бюджет України не наповнюють за графіком

Як писав OBOZREVATEL, в липні 2019 року надходження до бюджету України перевиконали плани, а ось в цілому з початку року утворився дефіцит у 21,9 млрд грн.

В Україні у вересні промисловість знизилася на 1,1% у фізичних обсягах у порівнянні з показником минулого року.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!