"Відповідав за видачу води": в НБУ прояснили деталі гучного корупційного скандалу

У НБУ заявили, що їхні співробітники, затримані при отриманні хабарів за допомогу в отриманні ліцензій на обмін валюти, не мали жодного стосунку до Департаменту ліцензування.

Про це сказав директор департаменту ліцензування НБУ Олександр Бевз, повідомляє "НВ.Бізнес". За його словами, співробітниця, затримана 7 листопада, була фахівцем Юридичного департаменту.

"Більш того, вона займала декретну посаду і з 15 листопада планувалося її звільнення у зв'язку з виходом на роботу основної працівниці. За інформацією прокуратури Києва, вона "сама запропонувала свою допомогу" фінансовій установі. Ми чекаємо додаткову інформацію від правоохоронних органів і тільки після цього зможемо більш детально розповісти", – сказав Бевз.

А співробітник НБУ, затриманий 29 жовтня, за словами Бевза, працює фінансовим контролером в Департаменті забезпечення діяльності НБУ і відповідає за видачу води і товарів зі складу. Тому в НБУ не розуміють, як ця людина виявився замішана в історію з ліцензуванням.

"Обидва ці випадки кваліфіковано як "шахрайство". Тобто, люди, що не мають відношення до процесів ліцензування, за словами правоохоронних органів, самостійно пропонували свої "посередницькі" послуги. Хочу підкреслити, що вони не є співробітниками Департаменту ліцензування та ніколи ними не були. Більш того, слід зазначити, що ні я, ні Катерина Рожкова не знайомі з ними особисто, і дізналися їх імена і прізвища вже після затримання. ... Паралельно з офіційним розслідуванням ми почали власне службове розслідування для того, щоб зрозуміти, чому це сталося", – сказав Бевз.

Співробітники НБУ попалися на хабарах

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 29 жовтня, в Києві затримали головного спеціаліста Національного банку України при спробі заволодіти 50 тисячами доларів, які він вимагав у підприємця за ліцензію на обмін валюти.

А в четвер, 7 листопада, в Києві затримали головного юрисконсульта Національного банку України під час отримання хабара в розмірі 15 тисяч доларів за сприяння в отриманні ліцензії на обмін валюти.

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