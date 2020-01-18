Відмовляться від заводів заради зарплат: Найєм розповів про реформу "Укроборонпрому"

Під час реформи в "Укроборонпромі" державному концерну доведеться відмовитися від деяких підприємств.

Про це повідомив заступник гендиректора концерну "Укроборонпром" Мустафа Найєм, передає "Радіо Свобода".

"Це буде болісний процес, тому що від деяких компаній нам потрібно буде відмовлятися. Але врешті-решт ми сподіваємося, що в наступному році наш експорт буде набагато більшим", – розповів Найем.

Він не уточнив, від яких саме заводів планує відмовитися керівництво концерну.

"Але зараз мета, яку ставить перед нами гендиректор, по-перше, це соціальні умови наших працівників, щоб люди отримували зарплату", – додав він.

Найєм анонсував реформу "Укроборонпрому"

Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережі розгорівся скандал навколо захмарної зарплати Найєма в "Укроборонпромі". В результаті глава концерну урізав її всім своїм заступникам на 40%.

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