Відхилили всі правки: у Раді сказали, як триває робота над законом про ринок землі

Депутати Верховної Ради за підсумками ранкового засідання у четвер, 20 лютого, встигли розглянути 1049 із 4018 правок до законопроєкту про ринок землі.

Це приблизно 26% від загальної кількості. Водночас усі зміни, на яких наполягали їхні автори, були відхилені. Про це йдеться в повідомленні на сайті парламенту.

Нардепи пішли на перерву, після якої продовжать роботу над законопроєктом. Нагадаємо, в середу керівник фракції "Слуги народу" Давид Арахамія припустив, що розгляд документа в другому читанні розтягнеться на 2,5-3 місяці.

Ринок землі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Фінальне голосування у Верховній Раді за закон про вільний продаж землі в Україні очікується не раніше, ніж у березні.

Згідно із законопроєктом, сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.

Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

У партії "Слуга народу" очікують, що за три-чотири роки після відкриття ринку землі в Україні вартість одного гектара складе щонайменше 5-6 тис. євро, а в 2026-2027 році – до 10 тис. євро.

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