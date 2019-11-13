Відчуємо негайно: у "Нафтогазі" попередили про загрозу для ВВП без транзиту газу

У разі припинення транзиту російського газу, падіння української економіки за підсумками 2020 року може скласти до 0,7%.

Про це заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв'ю "Укрінформу". За його словами, негативний ефект буде відчутний уже в січні.

"Щомісяця ми отримували від транзиту 200-250 млн доларів, і ось у січні буде фактично остання проплата за грудень 2019-го, але вже в лютому це припиниться. І уряд відчує ефект негайно", – сказав Вітренко.

Також він додав, що відповідно до розрахунків НАК, у разі припинення транзиту, падіння економіки за найбільш песимістичним сценарієм може становити до 0,7 відсотка з урахуванням ефекту мультиплікатора замість прогнозованого зростання на 3,3%.

Прогноз по ВВП України Укрінформ

Вітренко вважає, що такий сценарій реалістичний. Водночас він сподівається, що Україна до такого сценарію буде готова, оскільки НАК попереджав завчасно і уряд, і всіх, хто мав приготуватися, про імовірність такого сценарію, а також про можливі наслідки.

ВВП України без транзиту може впасти

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Україна готова до зупинки транзиту російського газу, який можливий з 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель.

Європейська комісія відмовилася коментувати заяву міністра енергетики України Олексія Оржеля про готовність припинити транзит російського газу.

Можлива зупинка транзиту російського газу через Україну обернеться негативними наслідками для української промисловості і рядових споживачів.

Монобільшість Верховної Ради у четвер, 31 жовтня, підтримала законопроєкт про проведення анбандлінга НАК "Нафтогаз України". Цей процес передбачає відокремлення від компанії газотранспортної системи.

Наявність відкритих суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом" не заважає підписанню нового контракту з транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.

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