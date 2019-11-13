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13 листопада • оновлено в 18:15
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/ Ринки та компанії

Відчуємо негайно: у "Нафтогазі" попередили про загрозу для ВВП без транзиту газу

1.6т
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У разі припинення транзиту російського газу, падіння української економіки за підсумками 2020 року може скласти до 0,7%.

Про це заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв'ю "Укрінформу". За його словами, негативний ефект буде відчутний уже в січні.

"Щомісяця ми отримували від транзиту 200-250 млн доларів, і ось у січні буде фактично остання проплата за грудень 2019-го, але вже в лютому це припиниться. І уряд відчує ефект негайно", – сказав Вітренко.

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Також він додав, що відповідно до розрахунків НАК, у разі припинення транзиту, падіння економіки за найбільш песимістичним сценарієм може становити до 0,7 відсотка з урахуванням ефекту мультиплікатора замість прогнозованого зростання на 3,3%.

Прогноз по ВВП України

Прогноз по ВВП України

Укрінформ

Вітренко вважає, що такий сценарій реалістичний. Водночас він сподівається, що Україна до такого сценарію буде готова, оскільки НАК попереджав завчасно і уряд, і всіх, хто мав приготуватися, про імовірність такого сценарію, а також про можливі наслідки.

ВВП України без транзиту може впасти

ВВП України без транзиту може впасти

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Україна готова до зупинки транзиту російського газу, який можливий з 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель.

  • Європейська комісія відмовилася коментувати заяву міністра енергетики України Олексія Оржеля про готовність припинити транзит російського газу.

  • Можлива зупинка транзиту російського газу через Україну обернеться негативними наслідками для української промисловості і рядових споживачів.

  • Монобільшість Верховної Ради у четвер, 31 жовтня, підтримала законопроєкт про проведення анбандлінга НАК "Нафтогаз України". Цей процес передбачає відокремлення від компанії газотранспортної системи.

  • Наявність відкритих суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом" не заважає підписанню нового контракту з транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.

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Теми
Поставки газу в Україну ринок газу
Особа
Юрій Вітренко
Місце
Україна
Теги
транзит газу ВВП
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Горностаев Алекс
Горностаев Алекс
Скачим все выше и выше !!!
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Хо Хол
Хо Хол
Стоп, выж сами недавно писали, что только выиграете и вообще рашка в клочья? Вы врали что ли?
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васильевич василий
васильевич василий
Сбросить кихлов с шеи России
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