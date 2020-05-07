Вартість російської нафти досягла рекордної позначки

Вартість російської нафти Urals в Північно-Західній Європі зросла на $4,59 за барель, досягнувши максимального рівня з середини березня – $24,68/бар.

При цьому четвертий день поспіль вона торгується з премією $0,85/бар. відносно еталонного сорта Brent (тобто, дорожче), повідомило цінове агентство Argus Media. До цього з кінця листопада 2019 роки щоб продати Urals, російським виробникам доводилося постійно робити знижку.

Вартість нафти Urals

"За даними трейдерів, майже всі травневі обсяги Urals вже продано. Сумарні відвантаження сорти в травні скоротяться майже на 40% відносно квітня, до 1,32 млн барелів на добу", – сказано в публікації.

Ціна бареля російської нафти в Середземномор'ї також виросла на $4,59, до $25,33. Там Urals також продають з премією відносно Brent – $1,50/барель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту знову почали падати. Так, вартість бареля нафти сорту Brent з поставкою в липні в четвер, 7 травня, знизилася на 0,97%, до $29,43.

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