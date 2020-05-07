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7 травня • оновлено в 12:46
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Вартість російської нафти досягла рекордної позначки

5.2т
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Вартість російської нафти Urals в Північно-Західній Європі зросла на $4,59 за барель, досягнувши максимального рівня з середини березня – $24,68/бар.

При цьому четвертий день поспіль вона торгується з премією $0,85/бар. відносно еталонного сорта Brent (тобто, дорожче), повідомило цінове агентство Argus Media. До цього з кінця листопада 2019 роки щоб продати Urals, російським виробникам доводилося постійно робити знижку.

Вартість нафти Urals

Вартість нафти Urals

"За даними трейдерів, майже всі травневі обсяги Urals вже продано. Сумарні відвантаження сорти в травні скоротяться майже на 40% відносно квітня, до 1,32 млн барелів на добу", – сказано в публікації.

Ціна бареля російської нафти в Середземномор'ї також виросла на $4,59, до $25,33. Там Urals також продають з премією відносно Brent – $1,50/барель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту знову почали падати. Так, вартість бареля нафти сорту Brent з поставкою в липні в четвер, 7 травня, знизилася на 0,97%, до $29,43.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Росія
Теги
Urals нафта Новини Росії
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Уря побэдааа выноси дэданапалку и вье на пердак 9 мая
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1
1
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Ибрагимов Золтан, а ты портрет массового yбийцы мирного населения степки бaндеры и гауптмана батальона SS Нахтигаль шлюхевича понесешь?
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0
1
Odessa Max
Odessa Max
А шо молчат шароварные? Где ыхсперты и как от могут пояснить, что URALS продаётся дороже BRENT хотя такого и близко раньше не было. Овощи, все думают, что сидя на диване они лучше разбираются в мировой экономике, чем сотни тех людей, которые делают её своими стратегиями
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2
2
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
У кастрюль когнитивный диссонанс
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2
2
Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Кристина Cтефанова, бюзьнесаюмэн,а как же перед этим твой диссонанс о неприаязке нефти к раблю?неуаязочка а чума обдолбанная в пердак
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1
1
Wick John
Wick John
Кристина Cтефанова, у них просто пердаки палают
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Економіка Ринки та компанії

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