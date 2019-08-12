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В "Укрзалізниці" натякнули на підвищення цін на квитки

1.4т Читати матеріал російською

В "Укрзалізниці" збираються підняти ціни на квитки, щоб почати працювати без збитків.

Про це в інтерв'ю УНІАН сказав генеральний директор компанії Євген Кравцов, коли його запитали, як можна вирішити проблему з їхньою нестачею під час свят і сезону відпусток.

"У нас високий попит, але при цьому низькі ціни, які не покривають собівартість перевезень. Не говорячи про капітальні вкладення. З цим треба щось робити. Тому ми піднімаємо питання на рівень держави – нам потрібно переходити на модель договору з публічних послуг. Це означає, що "Укрзалізниця" повинна надавати послуги державі не нижче за собівартість, що дозволить збільшити парк і зробити послугу з перевезень беззбитковою для компанії", – сказав Кравцов.

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За його словами, щоб спокійно проходити періоди пікових навантажень, УЗ повинна збільшити парк пасажирських поїздів на 15-20%. Зараз у перевізника є близько 3000 вагонів. Докупити потрібно приблизно 500.

"Укрзалізниця" підніме ціни на квитки

"Укрзалізниця" підніме ціни на квитки

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" вирішила збільшити термін попереднього продажу квитків із 45 до 60 днів.

У березні стало відомо, що "Укрзалізниця" має намір домагатися від уряду дерегуляції цін на пасажирські перевезення і права самої визначати вартість квитків у складах преміумкласу. З такою заявою виступив глава УЗ Євген Кравцов.

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Тема
"Укрзалізниця"
Місце
Україна
Теги
Укрзалізниця квитки на поїзд подорожчання
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Самые прибыльные поезда - 1 . Киев - Москва. 2. Львов - Москва.
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Конечно. В таких "шикарных" вагонах стыдно ездить задёшево.
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