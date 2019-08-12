В "Укрзалізниці" натякнули на підвищення цін на квитки

В "Укрзалізниці" збираються підняти ціни на квитки, щоб почати працювати без збитків.

Про це в інтерв'ю УНІАН сказав генеральний директор компанії Євген Кравцов, коли його запитали, як можна вирішити проблему з їхньою нестачею під час свят і сезону відпусток.

"У нас високий попит, але при цьому низькі ціни, які не покривають собівартість перевезень. Не говорячи про капітальні вкладення. З цим треба щось робити. Тому ми піднімаємо питання на рівень держави – нам потрібно переходити на модель договору з публічних послуг. Це означає, що "Укрзалізниця" повинна надавати послуги державі не нижче за собівартість, що дозволить збільшити парк і зробити послугу з перевезень беззбитковою для компанії", – сказав Кравцов.

За його словами, щоб спокійно проходити періоди пікових навантажень, УЗ повинна збільшити парк пасажирських поїздів на 15-20%. Зараз у перевізника є близько 3000 вагонів. Докупити потрібно приблизно 500.

"Укрзалізниця" підніме ціни на квитки

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" вирішила збільшити термін попереднього продажу квитків із 45 до 60 днів.

У березні стало відомо, що "Укрзалізниця" має намір домагатися від уряду дерегуляції цін на пасажирські перевезення і права самої визначати вартість квитків у складах преміумкласу. З такою заявою виступив глава УЗ Євген Кравцов.

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