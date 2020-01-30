Зарплату ексголови "Укрзалізниці" Кравцова засекретили

В "Укрзалізниці" відмовилися повідомити розмір зарплати ексгендиректора компанії Євгенія Кравцова.
Це пояснили необхідністю захисту конфіденційних даних, передають "Українські новини". "Укрзалізниця" повідомила, що конфіденційну інформацію може бути оприлюднено, якщо існує суспільний інтерес, який стосується національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. У всіх інших випадках потрібна згода того, інформацію про кого запитують.
Зарплата Кравцова
У компанії заявили, що інформація про доходи Кравцова є відкритою і опублікована в Єдиному реєстрі декларацій. Однак на сайті НАЗК є лише дані, внесені у 2019 році зі звітами за попередні періоди. Декларації з даними про доходи, отримані у 2019 році, або тієї, яку подають при звільненні, там ще немає.
"Українські новини"
"Українські новини"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Глава правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов попросив наглядову раду компанії розглянути питання його звільнення.
У 2020 році "Укрзалізниця" заради економії коштів скоротить 50% адміністративного персоналу, який не пов'язаний із перевезеннями. Співробітникам, які залишаться, пообіцяли збільшити зарплати.
Кабінет міністрів ухвалив рішення про повернення "Укрзалізниці" в сферу управління Міністерства інфраструктури. В УЗ анонсували масштабну реформу.
Про звільнення Кравцова в листопаді 2019 року висловився прем'єр-міністр Олексій Гончарук. За його словами, в компанії "абсолютно дика" корупція.
29 січня Кабінет міністрів погодив звільнення глави АТ "Укрзалізниця" Євгена Кравцова.
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