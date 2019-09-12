В "Укрзалізниці" введуть приватну тягу: новий міністр назвав строки

Приватна тяга на українських залізницях повинна з'явитися до кінця 2019 року – у вигляді пілотного проекту.
Про такі плани повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"У нас є амбіційна мета – до кінця року пілотно запустити приватну тягу і всіх здивувати. А вже з масштабним проектом по всій Україні рухатимемося поміркованіше, щоб не вбити "Укрзалізницю" і щоб не виявилося, що найприбутковіші напрямки забрали під себе якісь великі приватні корпорації", – сказав Криклій.
На його думку, запуск приватної тяги – це позитивне рішення, оскільки "Укрзалізниця" в останні роки не здатна забезпечувати себе необхідною кількістю рухомого складу.
"Це будуть вантажні перевезення. Щодо ділянки я поки не скажу, оскільки є декілька можливих варіантів", – зазначив Криклій.
Криклій пообіцяв ввести приватну тягу до кінця 2019 року
Як повідомляв OBOZREVATEL, новий міністр інфраструктури Владислав Криклій виступає за поділ "Укрзалізниці" на три різні компанії і за передачу вокзалів у приватні руки.
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