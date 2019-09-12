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12 вересня • оновлено в 16:24
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/ Ринки та компанії

В "Укрзалізниці" введуть приватну тягу: новий міністр назвав строки

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Приватна тяга на українських залізницях повинна з'явитися до кінця 2019 року – у вигляді пілотного проекту.

Про такі плани повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У нас є амбіційна мета – до кінця року пілотно запустити приватну тягу і всіх здивувати. А вже з масштабним проектом по всій Україні рухатимемося поміркованіше, щоб не вбити "Укрзалізницю" і щоб не виявилося, що найприбутковіші напрямки забрали під себе якісь великі приватні корпорації", – сказав Криклій.

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На його думку, запуск приватної тяги – це позитивне рішення, оскільки "Укрзалізниця" в останні роки не здатна забезпечувати себе необхідною кількістю рухомого складу.

"Це будуть вантажні перевезення. Щодо ділянки я поки не скажу, оскільки є декілька можливих варіантів", – зазначив Криклій.

Криклій пообіцяв ввести приватну тягу до кінця 2019 року

Криклій пообіцяв ввести приватну тягу до кінця 2019 року

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий міністр інфраструктури Владислав Криклій виступає за поділ "Укрзалізниці" на три різні компанії і за передачу вокзалів у приватні руки.

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Тема
Реформи Зеленського
Особа
Владислав Криклій 
Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Гужевую тягу скоро вводить придется...
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Сергеев Антон, гужевую не потянут, скот кормить надо, сами впрягутся
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CARGO 100
CARGO 100
А где дрова и уголь брать будите?
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
CARGO 100, будут работать на пердячем хазе)
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