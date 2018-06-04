В Україну може прийти новий експортер газу: як зміняться платежі

Попередні домовленості про постачання в Україну газу з Катару, які ініціював президент України Петро Порошенко, дають підстави говорити про те, що в разі підписання контракту, тарифна політика для населення України може бути переглянута.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL заявив експерт енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Саприкін.

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"По-перше, на даний момент існує тільки попередня домовленість. По-друге, тут дуже важлива кінцева ціна - скільки буде коштувати газ в порту Польщі на терміналі і якою буде ціна транспортування. Саме це буде впливати на те, якою буде ціна на кордоні України і формувати кінцеву ціну", - зазначив експерт, підкресливши, що газ з Катару займе тільки частину ринку.

"Цей газ займе тільки частину ринку і на даний момент ще точно не відомо про які обсяги газу йдеться. Тільки після початку поставок буде зрозуміло наскільки це буде вигідно", - зазначив експерт, підкресливши при цьому, що в будь-якому випадку подібний контракт вкрай корисний для України. "Такий контракт - це в будь-якому випадку користь для України. Але найважливіший момент - це ціна на кордоні з Україною", - заявив експерт.

"Ми можемо говорити про потенційне підвищення рівня енергетичної безпеки, але підстав говорити про те, що катарський газ може стати поштовхом для перегляду тарифів у бік здешевлення на сьогоднішній день немає. Ні про яке зниження ціни зараз говорити не доводиться. Знову-таки, не варто забувати, що зріджений газ дорожчий за трубопровідний. Тут потрібні економічні викладки і потрібно розуміти частку балансу цього газу", - заявив експерт, підкресливши при цьому, що говорити про зниження ціни на газ поки зарано.

Як писав OBOZREVATEL , в Польщі заявили про готовність транспортувати природний газ в Україну з третіх країн світу.

2 червня стало відомо про те, що Україна і Катар ведуть переговори про постачання зрідженого газу з цієї близькосхідної держави. Про це заявив президент Петро Порошенко в інтерв'ю катарському телеканалу Al Jazeera.