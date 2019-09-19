В Україні з'явиться новий газовий оператор: "Нафтогаз" розкрив деталі переговорів із РФ

На тристоронніх газових консультаціях у Брюсселі українська сторона представила учасникам переговорів майбутнього окремого оператора ГТС України.

ТОВ "ОГТСУ" передав представникам РФ проекти договору про взаємодію між операторами суміжних газотранспортних систем, а також стандартного договору на транспортування, повідомила прес-служба НАК "Нафтогаз" на сторінці у Facebook.

Уточнюється, що зі свого боку "Нафтогаз" передав росіянам дорожню карту дій для завершення відділення оператора ГТС (анбандлінгу).

Ілюстрація 24tv.ua

Ми відзначаємо зацікавленість російської сторони у проведенні конструктивних переговорів і новий рівень готовності до прийняття сучасних умов транспортування газу українською ГТС.

Зокрема, "Газпром" вперше припустив можливість працювати за європейськими правилами з 1 січня 2020 року, якщо вони будуть в повній мірі впроваджені в Україні до кінця поточного року", – додається в повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 18 вересня затвердив поділ (анбандлінг) газового монополіста – НАК "Нафтогаз", що дозволяє створити незалежного оператора газотранспортної системи України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

Експерт з питань паливно-енергетичного комплексу Юрій Корольчук заявив, що "Нафтогаз" три роки затягував створення незалежного оператора ГТС.

А директор дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка Сергій Корсунський зазначив, що Україна створює нового оператора ГТС для підписання договорів із країнами ЄС.

За його словами, після того, як їй буде передана в управління газотранспортна система, пройде досить довгий час, від трьох до шести місяців, поки Національна комісія регулювання енергетики ліцензуватиме нового оператора. Тобто, швидко перевести українську ГТС на нові європейські контракти, за словами Корсунського, просто неможливо.

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