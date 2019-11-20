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20 листопада • оновлено в 16:20
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В Україні призупинили виплату допомоги при народженні дитини: у чому причина

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Фонд соціального страхування України призупинив перерахунок коштів для виплати лікарняних і допомог з вагітності та пологів особам, у яких є страховка.

Про це повідомили у пресслужбі ФССУ у Twitter. Це пояснили браком коштів. "20 листопада 2019 року ФССУ призупинено перерахування коштів для виплати лікарняних і допомог з вагітності та пологів застрахованим особам. На сьогодні до Фонду подали на фінансування заяви-розрахунки на 13,573 млрд гривень, що перевищує кошторис за цим напрямом на 1,038 млрд грн", – йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що зможуть відновити виплати після внесення змін до бюджету ФССУ на 2019 рік.

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Водночас, за словами виконавчого директора фонду Євгена Баженкова, причина не в нестачі грошей, а суто бюрократична. "Кошти на рахунках є, але з сьогоднішнього дня ми не маємо права їх перерахувати до внесення змін до річного бюджету", – стверджує він.

У Фонді соцстрахування пояснили причину

У Фонді соцстрахування пояснили причину

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада запропонувала уряду збільшити у 2020 році розмір допомоги у зв'язку з народженням дитини. На первістка мають намір виділяти 100 тисяч гривень, на другу дитину – 200 тисяч, а на третє й наступні поповнення в родині – до 400 тисяч гривень.

В Україні можуть ввести обов'язкову оплачувану 10-денну відпустку для чоловіків при народженні дитини. Відповідний законопроєкт №10099 зареєстрували під авторством 13 народних депутатів із різних фракцій.

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Автор
Андрій Довгань Андрій Довгань
Тема
Соціальні виплати
Місце
Україна
Тег
Міністерство соціальної політики
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Гоша Злой
Гоша Злой
це перемога!
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