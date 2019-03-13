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В Україні підскочать ціни на заправках: коли і на скільки

1.1тЧитати матеріал російською

В Україні ціни на бензин і дизельне пальне на автозаправках у березні залишаться стабільними, але скраплений газ може подорожчати на 10%.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн, коментуючи ситуацію на українському ринку нафтопродуктів.

"З нового року, з січня місяця ми не бачимо жодних змін цін на пальне, зокрема – на бензин і дизельне пальне. А щодо зрідженого газу навпаки – є підвищення ціни останнім часом", – повідомив експерт.

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"Зараз ми бачимо, що ціни на скраплений газ почали підвищуватися в Україні. Думаю, що в березні ми побачимо зростання на 1-1,5 грн/л – до 12,5-13 грн/л. Зараз це 10,5-11 грн/л", – заявив Куюн.

Експерт зазначив, що стабільність української валюти є ключовим фактором ціноутворення на нафтопродукти.

"Зараз ціни на нафту з початку року зросли – з 53 до 63 доларів. Але ціни у нас не виросли. Амортизатором виступило зміцнення гривні. Тому ми бачимо таку рівновагу", – пояснив він.

В Україні підскочать ціни на заправках: коли і на скільки

auto.24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Вже до кінця літа вартість бензину, за прогнозами аналітиків, може вирости до 31 грн/л. Причин для цього декілька: нафта буде дорожчати, а гривня у відношенні до євро і долара подешевшає.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щобудня о 17:30 на ObozTV.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVБензин в УкраїніЗростання цін в Україні
Особа
Сергій Куюн
Місце
Україна
Теги
автогазцены
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ЦЭПУТiН!!!! :-)))
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