В Україні підскочать ціни на заправках: коли і на скільки

В Україні ціни на бензин і дизельне пальне на автозаправках у березні залишаться стабільними, але скраплений газ може подорожчати на 10%.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн, коментуючи ситуацію на українському ринку нафтопродуктів.

"З нового року, з січня місяця ми не бачимо жодних змін цін на пальне, зокрема – на бензин і дизельне пальне. А щодо зрідженого газу навпаки – є підвищення ціни останнім часом", – повідомив експерт.

"Зараз ми бачимо, що ціни на скраплений газ почали підвищуватися в Україні. Думаю, що в березні ми побачимо зростання на 1-1,5 грн/л – до 12,5-13 грн/л. Зараз це 10,5-11 грн/л", – заявив Куюн.

Експерт зазначив, що стабільність української валюти є ключовим фактором ціноутворення на нафтопродукти.

"Зараз ціни на нафту з початку року зросли – з 53 до 63 доларів. Але ціни у нас не виросли. Амортизатором виступило зміцнення гривні. Тому ми бачимо таку рівновагу", – пояснив він.

auto.24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Вже до кінця літа вартість бензину, за прогнозами аналітиків, може вирости до 31 грн/л. Причин для цього декілька: нафта буде дорожчати, а гривня у відношенні до євро і долара подешевшає.

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