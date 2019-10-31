В Україні зросла середня зарплата: кому стали платити краще за інших

У вересні 2019 року в Україні зріс розмір середньої зарплати – на 150 грн порівняно із серпнем. А темпи приросту зарплат виявилися вищими майже у 2,5 рази, ніж темпи зростання цін.

Відповідно до звітів Держстату, середній український працівник став отримувати 10687 грн. Про це йдеться в публікації "Сегодня".Це на 18,2% більше, ніж було у вересні 2018 року, при інфляції вересня до вересня 7,5%.

Де платять найбільше

Найбагатшим регіоном очікувано виявився Київ – середня зарплата тут 15626 грн. Більше за середній рівень по країні можна заробляти лише в трьох областях з 24-х: Донецькій, де працівникам платять 11907 грн/міс. (+11,4% до середньої по країні зарплати), Київській – 11166 грн (+4,5%) і Дніпропетровській – 11078 (+3,7%).

"Найближче до середнього рівня Полтавська область – 10501 грн (98,3% від середнього) і Запорізька область – 10497 грн (98,2%). Решта ж регіонів до цієї позначки не дотягують від 5% до 20%. Найменше платять у Чернівецькій області – 8338 грн, або 78% від середнього по країні, Херсонській – 8352 грн (78,2%) та Тернопільській – 8441 (79%)", – відзначають у матеріалі.

Розбивка за професіями говорить, що найкраще праця оплачується у фінансистів – 17929 грн, в IT-сфері – 17072 грн і в держуправлінні та обороні – 15140 грн. Найнижчі зарплати в готельному бізнесі та громадському харчуванні – 6784 грн, охороні здоров'я – 6916 грн і освіті (8439 грн).

Але не варто думати, що нижче за освітянські зарплати нічого немає. Так, ті, хто випускають одяг, взуття та текстиль в середньому заробляють не більше 7531 грн/міс. Працівникам водоканалів, асенізаторам і переробникам відходів платять в середньому 8513 грн, деревообробниками, виробникам паперу і поліграфістам – 9460 грн.

"За рік зарплати зросли дуже нерівномірно: у взуттєвиків і текстильників темпи підвищення найнижчі – на 8,2% (рівень інфляції), у нафтопереробників – найвищі, на 35,1%", – сказано в публікації.

Підрахували не всіх

Економісти звертають увагу на те, що держава про зарплати своїх громадян має вельми приблизні дані. Так, за словами президента Украналітцентру Олександра Охріменка, статистика добре враховує заробітки бюджетників (оскільки їм платять офіційно) і зарплати на великих і середніх промислових виробництвах, де виплати також в основному білі. А ось в інших сферах – у тому ж громадському харчуванні, готельному бізнесі, сільському господарстві, будівництві, роздрібній торгівлі – картина далека від статистичної.

Наприклад, на будівництві понад половину заробленого робітникам платять у конвертах, на ринках – реалізаторам нараховують "для податкової" від 25% до 50% мінімальної зарплати як за неповний робочий день і т. д. Не секрет, що офіціанти, покоївки отримують чайові, що ніде не враховуються.

"Держстат, за їх роз'ясненнями, враховує тільки тих, хто офіційно відпрацював не менше половини місяця і зовсім не бере до уваги підприємства з чисельністю працівників менше 10 чоловік. Ось і виходить, що заробітки приблизно 30% працівників, навіть тих, хто оформлений, але трудиться у маленькій фірмі, не враховуються в загальній картині. А вони можуть бути як набагато нижчими за середні, так і набагато вищими", – сказав Охріменко.

Вчителям платять менше за інших

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2019 року середня заробітна плата в Україні склала 10687 гривень, що всього на 3 долари менше рекорду, встановленого у грудні 2013 року.

У липні-2019 середня зарплата склала 10971 гривень і встановила новий гривневий максимум, а також максимум з 2013 року у доларовому еквіваленті.

У серпні 2019 року середня зарплата склала 10,5 тис. грн. Таким чином вона з початку року зросла на 17,38%.

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