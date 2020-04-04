В Україні знизять ціни на бензин: у Зеленського зробили заяву

Ціни на паливо на заправних станціях в Україні в найближчі дні знижуватимуться.

Про це в суботу, 4 квітня, за підсумками переговорів уряду та президента Володимира Зеленського з власниками та керівниками АЗС повідомила пресслужба ОП.

Зустріч пройшла на традиційній селекторній нараді з боротьби з розповсюдженням коронавірусу під головуванням Зеленського.

"На прохання президента уряд також провів переговори з власниками та керівниками заправних станцій щодо необґрунтованого підвищення цін на паливо, і вже в найближчі дні ціни почнуть знижуватися", – йдеться в повідомленні.

В Україні ціна на бензин знизиться Колаж

Як писав OBOZREVATEL, ціни на бензин і дизпаливо в Україні можуть знизитися на 3 грн/л. Цьому сприяє стабілізація курсу валют на міжбанківському ринку і перспектива отримання допомоги від МВФ, вважає директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

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