В Україні значно подорожчає бензин: названі терміни

До кінця року на паливному ринку України можуть відбутися істотні зміни як в питанні якості палива, так і в питанні цінової політики.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL заявив голова комітету з розвитку економічної конкуренції при ТПП України, член Громадської ради при Міненерговугілля Сергій Сапегін.

Новини Посилання

В Україні різко подорожчають бензин і автогаз: прогноз

"На сьогоднішній день на ситуацію на паливному ринку впливають несприятливі зміни у світовій кон'юнктурі в зв'язку з ростом цін на нафту. Формульна прив'язка цін на нафтопродукти внутрішнього ринку до європейських цін веде до імпорту світової інфляції", - заявив експерт, зазначивши, що продавці будуть змушені шукати ризикові способи оптимізації бізнесу.

"Відсутній мінімальний запас нафти і нафтопродуктів, який передбачений 119 директивою ЄС і зобов'язаннями України по створенню такого запасу. Ситуація буде погіршуватися, а значить купівельна спроможність буде катастрофічно падати. У цих умовах, продавці будуть шукати ризикові способи оптимізації бізнесу, в першу чергу за рахунок відходу від податків і зниження якості палива", - заявив експерт.

"Крім того, є вкрай несприятливий ризиковий фактор, пов'язаний зі значною часткою російського топпіва і нафтопродуктів, вироблених з російської нафтової сировини", - зазначив експерт, підкресливши при цьому, що основний ризик проявляється в преміальності внутрішнього ринку для експортерів в Україну.

"Ціни при поставках в Україну можуть бути вищими за європейські в зв'язку з значними внутрішніми ризиками", - заявив експерт, зазначивши, що паливний ринок надлишковий по інфраструктурі.

"Ми маємо в 4,5 рази більшу кількість АЗС, ніж в європейських країнах. Це означає в цілому по ринку великі накладні витрати на кожен літр споживаного палива. Однак, є складова, яка буде стримувати зростання цін - це поставки палива з Росії", - зазначив експерт, підкресливши, що є й інші ризикові складові.

"Є ризики, обумовлені відсутністю у галузевого міністерства паливного балансу. Зокрема, оперативного та прогнозного. Це не дозволяє прогнозувати можливу розбалансування ринку і приймати попереджувальні заходи. У цій ситуації управління галуззю носить реактивний характер, коли уряд реагує на наслідки реалізації тих чи інших ризиків, а не попереджає їх прояв. Значні ризики пов'язані з тим, що в Україні відсутня стабілізаційний запас нафти і нафтопродуктів. Це створює ризики розбалансування паливного инка і непрогнозованого зростання внутрішніх цін при відсутності в уряду ринкового інструменту згладжування цінових коливань", - заявив експерт.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав про те, що приблизно з запізненням на місяць зростання цін на біржі може привести і до подорожчання енергоносіїв для українців . В першу чергу виростуть ціни на бензин, а слідом - може подорожчати і газ. Як відомо, діюча формула розрахунку тарифу заснована на імпортному паритеті. Тобто чим вище ціни на європейському ринку, тим більше доведеться платити і українцям.

До кінця 2018 року в Україні спостерігатиметься постійне зростання цін на дизельне паливо, бензин і автогаз. Про це заявив експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук, зазначивши при цьому, що зростання цін на паливо в Україні - це закономірний результат.