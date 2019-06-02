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В Україні злетіли ціни на продукти харчування: що відбувається і чого чекати

1.3тЧитати матеріал російською

Експерт підрахувала у скільки українцю вдітку 2019 року обійдеться продуктовий набір з п'яти традиційних страв: борщ, бутерброд з салом, овочевий салат, вареники з грибами і картоплею, компот.

Спеціаліст Української аграрної конфедерації Неля Онищенко повідомила, що за рік обід подорожчав на 11%, незважаючи на те, що сало подешевшало, передає "Сегодня".

Експерт зазначила, що, як рік тому, найбільше подорожчав борщовий набір. За рік ціна на капусту підскочила на 43,1%, картопля - на 78%, морква - на 12%, буряк - на 62,3%, цибуля - на 146%, за весну капуста подорожчала на 37,7%, картопля - на 80,75%, морква - на 91,77%, а буряк - на 107,93%.

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Найдорожчою стравою залишається український борщ - 10,11 грн, - який три місяці тому можна було приготувати на 1 грн (або на на 9,7%) дешевше. Ще одне традиційне блюдо - вареники - виросло в ціні за весну на 8,5%, тепер вони коштують майже 7 грн. Серед інгредієнтів, крім картоплі, також подорожчали борошно (+ 10,4%) і гриби (+ 1,5%).

Однак подешевшали овочі – огірки і помідори, які в середньому обходяться в 24 грн/кг і 37 грн/кг. Соняшникова олія також подешевшала до 33,93 грн. Також знизилися ціни на курячі яйця, до 22,4 грн.

Ціни на продукти

Ціни на продукти

"Сегодня"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні ранні овочі в травні 2019 року з'явилися на ринках на 10 днів раніше, ніж у минулому, що призвело до їх здешевлення.

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Місце
Україна
Теги
продуктиценыїжа
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Макарский Александр
Макарский Александр
Скотыняки жовто-блакитные,за це стрыбал майдан и сгинула небесна сотня?
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Решетников Александр
Решетников Александр
Ну не знаю.. Пришел вчера на шашлык шурин с семьей, сожрали всего лосося, выпили весь бренди а шашлыки забрали домой.. "бутерброд с салом"?.. Ха-ха-ха..
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
свиньи жрите мивину, это ваше будущее
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