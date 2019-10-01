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1 жовтня • оновлено в 14:45
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В Україні запустять важливу реформу митниці: Гончарук назвав дату

2.3т Читати матеріал російською

Кабмін планує запустити нову митну службу України з 1 листопада 2019 року.

Про це сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, уряду потрібно ще кілька тижнів, щоб перезавантажити "середній" кадровий склад і побороти контрабанду в самому відомстві.

"Ми сподіваємося, що 1 листопада ми запустимо нову митницю, і ви побачите перші суттєві зміни. Зараз досі на митниці працюють корупціонери, знизу. Ми це знаємо. Нам потрібно ще кілька місяців, щоб завершити перезавантаження влади, і це ж стосується митниці" , – сказав Гончарук.

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За його словами, неможливо силами міністерства фінансів побороти контрабанду, яку контролює прокуратура, прикордонна служба, прокуратура, СБУ.

"Мене не дивує, що минулого уряду зробити це було набагато складніше. Я переконаний, що нинішні керівники відрізняються по якостям від тих, хто очолював до цього. Якщо співпраця під координацією президента буде організована, то це явище піде в минуле", – сказав Гончарук .

В Україні запустять важливу реформу митниці: Гончарук назвав дату

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що прожитковий мінімум в Україні повинен бути вдвічі вище.

Щоб ВВП України за 5 років зросла на 40%, в країну потрібно залучити близько $ 50 млрд інвестицій.

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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Эти Зе-болтуны просто задрали своими "запустят, повысят, сделают..."! Вы сделайте, оцените результат, а потом ляпайте языками. Ощущение, что их в Трускавце именно этому учили, вешать лапшу на уши. Как в СССР "Мы не обещали, что вы будете жить хорошо, мы обещали, что вы будете жить лучше!". Короче - словоблудие!
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