В Україні запустять важливу реформу митниці: Гончарук назвав дату

Кабмін планує запустити нову митну службу України з 1 листопада 2019 року.

Про це сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, уряду потрібно ще кілька тижнів, щоб перезавантажити "середній" кадровий склад і побороти контрабанду в самому відомстві.

"Ми сподіваємося, що 1 листопада ми запустимо нову митницю, і ви побачите перші суттєві зміни. Зараз досі на митниці працюють корупціонери, знизу. Ми це знаємо. Нам потрібно ще кілька місяців, щоб завершити перезавантаження влади, і це ж стосується митниці" , – сказав Гончарук.

За його словами, неможливо силами міністерства фінансів побороти контрабанду, яку контролює прокуратура, прикордонна служба, прокуратура, СБУ.

"Мене не дивує, що минулого уряду зробити це було набагато складніше. Я переконаний, що нинішні керівники відрізняються по якостям від тих, хто очолював до цього. Якщо співпраця під координацією президента буде організована, то це явище піде в минуле", – сказав Гончарук .

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що прожитковий мінімум в Україні повинен бути вдвічі вище.

Щоб ВВП України за 5 років зросла на 40%, в країну потрібно залучити близько $ 50 млрд інвестицій.

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